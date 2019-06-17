مال وأعمال

في سياق ردة فعل الأسواق تجاه تقرير التضخم، تراجعت أسعار الأسهم في حين ارتفعت سندات الخزانة وانخفضت أسعار النفط. وقادت أسهم التكنولوجيا تراجعات السوق، حيث سجل مؤشر ناسداك 100 الذي يضم عدداً كبيراً من شركات التكنولوجيا أعلى معدلات التراجع هذا الأسبوع. كما انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 1 % تقريباً، حيث بلغ 2,879.84 نقطة بعد أن تعافى من مستوى 2,728 نقطة الذي سجله في مطلع يونيو، في حين اتخذ مؤشر داو جونز الصناعي مساراً مشابهاً. إلا انه يوم الخميس، شهدت الأسهم العالمية ارتفاعاً ملحوظاً بصدارة المكاسب التي حققتها شركات النفط والغاز، وجاء هذا النمو في أعقاب الحادث الذي أصاب ناقلات النفط في خليج عمان. وقد نتج عن هذا الحادث ارتفاع أسعار النفط مع احتلاله مركز الصدارة، وقفز سعر مزيج خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.5 في المئة، إلا ان كلاهما قلص تلك المكاسب واستقرت معدلات الارتفاع عند نسبة 2.2 %. وأنهى مؤشر ستاندرد أند بورز 500 تداولات بورصة وول ستريت هذا الأسبوع واصلاً إلى 2,886.98 .