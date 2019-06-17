مال وأعمال

في أوروبا، تحدث ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي في مؤتمر صحافي عقب أحدث اجتماعات السياسة النقدية. وذكر البنك المركزي أن أسعار الفائدة لن يطرأ عليها أي تغيير وسيتم الإبقاء عليها عند أدنى مستوياتها القياسية في محاولة لرفع معدلات التضخم وتحفيز النمو. وأعلن البنك المركزي الأوروبي في بيان صادر عنه إن مجلس الإدارة «يتوقع الآن أن تظل أسعار الفائدة الرئيسة للبنك المركزي الأوروبي دون تغير عند مستوياتها الحالية على الأقل حتى النصف الأول من العام 2020.» علماً بأن سياسات البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد تحولت نحو اتخاذ مواقف أقل تشدداً في ظل استمرار المخاوف المتعلقة بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

