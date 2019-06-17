مال وأعمال

أعرب الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الكويتية «VIVA» م. مزيد الحربي عن فخره باطلاق خدمة الـ «5G» في الكويت لأول مرة في الشرق الأوسط، موضحاً أن «VIVA» لديها أكبر مشغل لخدمة «5G» من خلال تواجد ما يقارب من 1000 موقع مغطى بخدمة الـ 5G في الشرق الأوسط.

وأوضح أن خدمة الـ «5G » تعد بداية انطلاقة الثورة الصناعية الرابعة حيث أنها تتميز بسرعة فائقة تزيد على 20 ضعفاً مقارنة بنظيرتها «4G» السابقة وتصل إلى 1 غيغا ستزيد مستقبلاً كما أن لديها سرعة استجابة متميزة ستفيد الاستخدامات المنزلية.

سوق واعد

وأضاف في تصريحات للصحافيين، مساء أول من أمس، أن سوق الاتصالات الكويتي يعد واعداً كما أن دخول خدمة الـ «5G» سيسمح بتقديم خدمة متميزة في مختلف القطاعات سواء في خدمات قطاع الأفراد اضافة إلى الشركات والحكومة.

وما يطلق عليه قطاعات الأعمال في مختلف النشاطات سواء القطاعات البترولية أوقطاعات النقل والصحة وغيرها حيث سيتم توفير الأجهزة التي تدعم 5G، فضلا عن توفير فريق دعم فني لخدمة العملاء بعد البيع وتلبية جميع احتياجاتهم.

واعتبر الحربي أن الـ 5G، بداية انطلاق الثورة الصناعية الرابعة، بما تحتويه من استخدامات ومزايا ستنقل عالمنا إلى مرحلة نوعية جديدة في حياتنا، إذ إن سرعاتها تمثل 20 ضعف سرعة الـ 4G، والتي تصل من 1 غيغابايت إلى أكثر من 10 غيغابايت في الثانية.

وأضاف أن خدمات هذا الجيل سيستفيد منها كثيرون من المستخدمين للتطبيقات الإلكترونية بسرعات عالية جداً للإنترنت في نقل البيانات وستمنحهم مميزات أكبر من الجيل السابق، وسيكون دور شركة VIVA بعد إطلاق هذا الجيل متجسداً في تعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوسيع نطاق قطاع الأفراد والشركات والحكومة وتوفير الأجهزة التي تدعم 5G، فضلاً عن توفير فريق دعم فني لخدمة العملاء بعد البيع وتلبية جميع احتياجاتهم.

استعدادات السوق

وحول استعدادات سوق الكويت لاستقبال الخدمة، أفاد أن سوق الاتصالات المحلي سوقاً واعداً وكبيراً سيشهد تحولاً كبيراً وانطلاقة جديدة للخدمات اللاسلكية، بإطلاق الـ 5G التي ستخدم قطاعات مختلفة جزء منها لخدمة قطاع الأفراد، فيما الجزء الأكبر لخدمة قطاعات الأعمال سواء بترولية أو صحية أو نقل وغيرها، مبيناً أن VIVA ستعمل مع مختلف القطاعات مستقبلاً لخلق فرص جديدة لهم كل فيما يخصه.

وحول ما إذا كان هناك تعاقدات جرى إبرامها، أكد الحربي أن الشركة ستبدأ قريبا في توقيع عدد من الاتفاقيات لخلق فرص جديدة لهذه القطاعات.

واستطرد بالقول «بحكم موقعنا كشركة اتصالات رائدة محلياً وإقليمياً وتطلعنا لأن نكون السباقين للنهوض بخدمات العملاء لمستويات تلبي جميع احتياجاتهم، استثمرت VIVA في بناء الشبكة الأكثر تطوراً» مشيراً إلى حرص VIVAعلى توفير كل ما هو جديد في قطاع الاتصالات لعملائها، وستسعى لتوفير أجهزة النقال التي تدعم خدمة 5G كما سيمكنهم الحجز مسبقا قريباً عبر موقع الشركة.

وأضاف أن الشركة تهدف إلى حل المشكلات المختلفة التي خلال عمل الـ 4Gبما في ذلك الحاجة إلى سرعات أعلى ووقت استجابة أقل.

