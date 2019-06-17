مال وأعمال

أكدت «مشاعر القابضة» أنه تمت تسوية نهائية مع مصلحة الزكاة والدخل لربط ضريبة الأرباح الرأسمالية في المملكة العربية السعودية.

وأفادت بأن الشركة قد تلقت كتاباً رسمياً من الهيئة العامة للزكاة والدخل من خلال مستشارها الضريبي بالمملكة العربية السعودية يفيد اعتماد الهيئة لقرار لجنة تسوية الخلافات الزكوية والضريبية في شأن ربط ضريبة أرباح رأسمالية على شركة «مشاعر القابضة» وشركة «مسعى» العقارية التابعة لها لصفقة بيع برج المقام «أبراج البيت» في المملكة العربية السعودية بمبلغ وقدره 8?450?000 ريال سعودي (فقط ثمانية ملايين وأربعمائة وخمسون ألف ريال سعودي لا غير) على أن يتم سداده خلال 30 يوماً. وبناء عليه فإن شركة مشاعر القابضة وشركة مسعى العقارية (شركة تابعة) في صدد سداد مبلغ التسوية النهائية خلال المدة المحدودة في قرار لجنة تسوية الخلافات الزكوية والضريبية.

وسيظهر أثر تلك التسوية بتحقيق أرباح لشركة «مشاعر القابضة» بمبلغ وقدره 16?655?040 ريال سعودي (فقط ستة عشر مليوناً وستمائة وخمسة وخمسون ألف وأربعون ريال سعودي لا غير)، بما يعادل 1?365 دينار تقريباً، وسيتم الافصاح لاحقاً للأثر المالي المتحقق بالدينار الكويتي عند السداد النهائي خلال المدة المحددة (30 يوماً) وإصدار كتاب براءة ذمة من مصلحة الزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية.

