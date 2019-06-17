وطن النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد. كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم. واستقبل سموه سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.

كما استقبل سموه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد.

تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد رسالة خطية من الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، اعرب فيها عن صادق تحياته وطيب تمنياته لسموه ومنوها بأن سموه رعاه الله قائد سياسي حكيم ذو خبرة وبعد نظر ومشيدا بالدور الذي قام به سموه في اقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والدور الشخصي الذي يقوم به سموه في تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين والشعبين ما يعزز الامن والاستقرار في المنطقة.

هذا واعرب صاحب السمو امير البلاد للرئيس الروسي عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من طيب المشاعر، مشيدا سموه بالعلاقات التاريخية والوطيدة والراسخة بين البلدين والتي شهدت المزيد من التطور خلال عهد رئاسته، متطلعا إلى الارتقاء باطر التعاون المشترك بينهما في جميع المجالات لافاق ارحب لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

مجددا سموه الدعوة له للقيام بزيارة الكويت ليحل ضيفا عزيزا على الشعب الكويتي وعلى سموه متمنيا سموه لروسيا الاتحادية وشعبها كل الرقي والتقدم والازدهار وللعلاقات المتميزة بين البلدين المزيد من التطور والنماء.

وقد قام بتسليم الرسالة لوزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح سفير روسيا الاتحادية لدى الكويت نيكولاي ماكاروف.

