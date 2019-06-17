وطن النهار

نيويورك - «كونا»: جدد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي إدانة الكويت الاعمال الاجرامية في الخليج العربي المتمثلة في مهاجمة السفن وناقلات النفط ومطالبتها بالتحقيق فيها.

وردا على سؤال لـ«كونا» حول موقف الكويت في إطار عضويتها غير الدائمة في مجلس الامن بشأن الهجمات الاخيرة قال السفير العتيبي إن «الكويت دانت وبشدة وفى أكثر من مناسبة وعلى عدة مستويات الاعمال الاجرامية في الخليج العربي»، مؤكدا مطالبة الكويت بالعمل على وقفها والتحقيق في الحادثتين اللتين وقعتا مؤخرا واتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية الممرات المائية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الاعمال الإجرامية. واكد ان الكويت تعتبر تلك الهجمات انتهاكا سافرا للقانون الدولي وتهديدا خطيرا لسلامة الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحيوية من العالم.

وشدد العتيبي على دعم الكويت ومساندتها لمناقشة هذه المسألة في مجلس الامن وابقائها قيد النظر.

وفي ضوء تولي الكويت الرئاسة الدورية لمجلس الأمن حاليا دان أعضاء الهيئة الأممية بالإجماع الهجوم الذي وقع على ناقلتي النفط في خليج عمان الخميس الماضي واصفين الحدث بأنه انتهاك للقانون الدولي وعمل اجرامي.

كما دان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد في وقت سابق استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان. وقال في كلمته خلال ترؤسه الجلسة الأولى بين مجلس الأمن والجامعة العربية بنيويورك إن الاستهداف يأتي ضمن سلسلة مستمرة من الأعمال التخريبية التي تمس سلامة الممرات المائية وتقوض أمن الطاقة في العالم ما يهدد الأمن والسلم الدوليين.

وجدد في هذا الصدد دعوة المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة كافة للحيلولة دون المزيد من التوتر في هذه المنطقة الحساسة من العالم.

وكانت ناقلة نفط نرويجية وسفينة تملكها سنغافورة تعرضتا لهجوم في بحر عمان الخميس الماضي وذلك بعد شهر من انفجارات ألحقت أضرارا بثلاث ناقلات نفط وسفينة قبالة ساحل الإمارات.

