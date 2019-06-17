وطن النهار

دعت سفارة الكويت لدى النمسا وسلوفينيا المواطنين الراغبين بالسفر الى الاراضي النمساوية والسلوفينية الى التقيد بالارشادات والقوانين تجنبا لتعرضهم لاي مشاكل خلال فترة تواجدهم هناك وضمانا لسلامتهم.

وشددت السفارة في بيان لها على ضرورة الحصول على التأشيرة من السفارة النمساوية في الكويت للراغبين بالسفر الى النمسا كمحطة اولى اضافة الى التقيد باصدار نوع التأشيرة المناسبة لغرض السفر.

واوضح البيان ان التأشيرة السياحة من نوع (سي) تتيح لمستخدمها البقاء في منطقة الشنغن مدة لا تتجاوز الـ 90 يوما في حين تأشيرة العلاج من نوع (دي) تتيح لحاملها البقاء في النمسا او سلوفينيا مدة 90 يوما وتكون قابلة للتمديد من قبل السلطات الرسمية هنا مع ضرورة التأكد من تاريخ صلاحية التأشيرة كتاريخ البداية والانتهاء.

ودعا البيان الراغبين بالعبور جوا (ترانزيت) من والى دول العالم باستثناء منطقة الشنغن عبر مطارات النمسا او سلوفينيا التقيد باصدار تأشيرة العبور ما لم تكن لديهم تأشيرة شنغن صالحة المدة في حال رغبتهم عبور نقطة الجوازات او في حال فترات الانتظار الطويلة والرغبة بالاقامة في فندق المطار، لافتا الى ان تأشيرة العبور تخول صاحبها الاقامة داخل حدود منطقة الشنغن مدة لا تزيد على 24 ساعة.

ودعت السفارة المواطنين الى ضرورة الافصاح عن اي مبالغ نقدية تزيد قيمتها عن عشرة الاف يورو (نحو 11?6 الف دولار) او ما يعادلها من العملات الأجنبية عند دخولهم او مغادرتهم للأراضي النمساوية او السلوفينية مع الحرص على الاحتفاظ بايصال صرف النقود تجنبا للتعرض لأي مساءلة قانونية.

وشدد البيان على ضرورة حمل جوازات السفر خلال التجوال في الاراضي النمساوية والسلوفينية وعند عبور الحدود داخل اراضي منطقة دول الشنغن. وجدد البيان تأكيده على ان القوانين في النمسا تمنع تغطية الوجه (برقع او نقاب) في الاماكن العامة ووسائل النقل والمرافق الحكومية والمدارس والجامعات.

واكد ضرورة الاحتفاظ بالتأمين الصحي الخاص بالسفر الذي تم استخراجه عند التقديم على طلب تأشيرة الشنغن وذلك لاستخدامه او للمطالبة بالمبالغ التي تم صرفها لهذا الغرض اذا تطلب الأمر. ودعت السفارة المواطنين الراغبين باستئجار شقق خلال فترة اقامتهم المؤقتة في النمسا او سلوفينيا ضرورة التعامل مع مكاتب عقارية رسمية وابرام عقد ايجار رسمي وقراءته تجنبا للمشاكل ولحفظ الحقوق، داعية الراغبين في استئجار السيارات الى التقيد بالاستئجار من مكاتب تأجير السيارات الرسمية بالدولة وليس من قبل افراد واصدار رخصة قيادة دولية اضافة الى التأكد قبل شحن اي سيارة الى النمسا من مطابقتها لمواصفات وشروط الاتحاد الأوروبي.

