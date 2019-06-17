وطن النهار

أعلنت السفارة الكويتية لدى تايلند إيفاد اثنين من طاقم السفارة إلى مدينة (بتايا) لمتابعة حالة مصابين كويتيين تعرضا لحادث هناك لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية لهما وذلك بناء على توجيهات الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

وقالت السفارة في بيان صحافي تلقته «كونا» السبت الماضي: إن ذلك يأتي أيضا انطلاقا من مسؤولية السفارة بتوفير العلاج والرعاية الطبية اللازمة لهما إضافة الى متابعة التحقيقات الجارية حول الحادث وتقديم ما يحتاجان إليه من مساعدة، لافتة إلى أنها تابعت الحادث الذي تعرض له المواطنان الكويتيان في مدينة (بتايا) صباح اليوم «السبت الماضي» وأدى إلى إصابتهما بإصابات مختلفة وذلك منذ تلقيها نبأ وقوعه.

وأوضحت أن أحد المصابين مازال يرقد في المستشفى إلا أن حالته مستقرة ولله الحمد أما الآخر فقد تعرض لكسر في الرجل وتم تقديم العلاج اللازم له.

