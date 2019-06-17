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ديوان المحاسبة زار السويد


في إطار مشاركة ديوان المحاسبة في مختلف الأنشطة والفعاليات الدولية شارك وفد من الديوان في مهمة تطويرية لتفعيل المرحلة الأولى من خطة العمل الخاصة بتبادل الخبرات حول موضوع الموارد البشرية مع مكتب التدقيق الوطني بمملكة السويد، وذلك خلال الفترة من 11 حتى 13 يونيو 2019.
وترأس وفد الديوان مراقب بإدارة تقنية المعلومات غدير الرومي كما ضم الوفد كلا من اختصاصي تخطيط القوى العاملة سعود علي، ومنسق أول توظيف علي الكندري، ومنسق تخطيط قوى عاملة دلال القلاف من إدارة الشؤون الادارية، ومنسق أول تدريب تنفيذ وتقييم البرامج التدريبية أحمد المطيري من إدارة التدريب والعلاقات الدولية.


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