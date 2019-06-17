وطن النهار

أكد الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الادارية والتطوير الاداري فهد الغيص، ان قطاع الشؤون الادارية يشمل ادارة الموارد البشرية المسؤولة عن جميع موظفي وزارة التربية من خلال التعيينات وانهاء الخدمة والتعاقدات الداخلية والخارجية، مشيرا ان الوزارة تضم اكثر من 166 الف موظف وموظفة بالهيئتين التعليمية والادارية.

وقال الغيص في تصريح صحافي، ان من اهم الأمور التي تتخذها الوزارة بما يتعلق بالتعيينات الجديدة هي تعيينات المواطنين الكويتيين من خلال ترشيحات ديوان الخدمة المدنية، حيث تستقبل ادارة الموارد البشرية جميع المسجلين بالهيئة الادارية وافرازهم في قطاعات وزارة التربية حسب رغبة وحاجة كل ادارة، اما اعضاء الهيئة التعليمية فيكون افرازهم حسب عنوان البطاقة المدنية لكل مرشح وذلك عن طريق المناطق التعليمية.

وعن اخر المستجدات بشأن الترفيع الوظيفي، قال الغيص انه بناء على قرارات ديوان الخدمة المدنية، فقد اصبح الترفيع الوظيفي لأعضاء الهيئة التعليمية من خلال المناطق التعليمية، فهناك فرق قد تم تشكيلها بتلك المناطق للنظر بملفات المعلمين والمعلمات واستكمال اجراءات ممن يستحقون الترفيع الوظيفي.

التعاقدات الخارجية

وأشار الغيص الى ما يتعلق بالتعاقدات الخارجية ان الوزارة ممثلة في قطاعي التعليم العام والخاص قد حددت احتياجاتها المطلوبة للعام الدراسي القادم 2019 2020 والتي تكمن في 780 تعاقدا محليا وخارجيا، حيث تمت مخاطبة سفارات دولة الكويت بالخارج للاعلان عن التخصصات المطلوبة لقطاع التعليم العام من المعلمين والمعلمات، وتمت كذلك مخاطبة وزارة الخارجية الكويتية للاعلان عن تلك الوظائف التعليمية بكل من المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التونسية ودولة فلسطين.

التعيينات المحلية

وذكر الغيص انه قد تم فتح موقع الكتروني خاص بوزارة التربية لادارة الموارد البشرية لاستقبال طلبات الراغبين بالعمل بوظائف الهيئة التعليمية والادارية حسب التخصصات والشروط والضوابط والخبرات المطلوبة من خلال اعلانات سفارات دولة الكويت بالدول العربية المذكورة سابقا.

واوضح ان الموارد البشرية جمعت كل الطلبات وتم اتخاذ قرارات وزارية لتشكيل لجان تقوم بالسفر للدول المذكورة اعلاه للتعاقد الخارجي، مشيرا ان اللجان ستغادر خلال الأسبوع القادم للقيام بمهامها لمقابلة المتقدمين للوظائف واستكمال كافة الاجراءات اللازمة.

وذكر الغيص عن التعاقد المحلي انه قد تم فتح موقع خاص لتقديم الطلبات وتم جميع تلك الطلبات وارسالها لقطاع التعليم العام لاستكمال الاجراءات الفنية كالاختبارات والمقابلات الشخصية، مشيرا ان وزارة التربية قد اوقفت تعيين اعضاء الهيئة التعليمية من غير الكويتيين بشكل مؤقت لحين اعتماد ميزانية الدولة التي يتم تداولها بمجلس الأمة ومن ثم مجلس الوزراء ويتم بذلك تحديد الدرجات الخاصة بوزارة التربية اسوة بالوزارات الأخرى حسب الحاجة.

واشار الغيص عن اجراءات الوزارة بشأن انهاء الخدمة، حيث تم فتح صالات لاستقبال المراجعين من المواطنين والوافدين لانهاء اجراءاتهم، بالاضافة الى دعم تلك الصالات بموظفين القطاع المالي وادارة المكتبات حتى يتم اخلاء الطرف للاخوان العاملين بالوزارة من اعضاء الهيئة التعليمية والادارية من ضمنهم المتقاعدين والعاملين بالوزارة ممن يرغبون بانهاء خدماتهم

وقال الغيص ان عملية الترقية بالاختيار تتم عن طريق ديوان الخدمة المدنية حسب الدرجات المتوفرة وبموافقة وزارة المالية وحسب الشروط والضوابط الخاصة المعتمدة من قبل الخدمة المدنية. كما اوضح الغيص عن الوظائف الاشرافية الشاغرة، حيث ستعلن كل منطقة تعليمية عن تلك الوظائف الاشرافية الشاغرة بالنسبة لأعضاء الهيئة التعليمية العاملين بمدارس وزارة التربية، اما موظفو ديوان عام الوزارة، فسيتم الاعلان عن الوظائف الاشرافية الشاغرة من خلال القطاع، مؤكدا ان جميع اعلانات الوظائف الاشرافية تكون عن طريق الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة التربية.

الترقية والتثبيت

واضاف: ان «تلك الوظائف تعلن من قبل وكيل القطاع نفسه، وذلك حسب احتياجات القطاع، ويكون بذلك تقاعد احد الشاغلين بوظائف بها او انتقاله من مكان الى اخر او ترقيته او تثبيته.

