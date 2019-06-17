وطن النهار

يصادف اليوم الاثنين 17 يونيو الاحتفال باليوم العالمي للتصحر، وبهذا الخصوص اشارت الجمعية الكويتية لحماية البيئة في بيان صحافي الى الدروس المستقاة من التجربة الكويتية لمكافحة التصحر، مؤكدة ان الكويت وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد او التصحر خاصة في افريقيا، بتاريخ 22 سبتمبر من العام 1995 وأصبحت الاتفاقية نافذة بالنسبة للكويت بتاريخ 25 سبتمبر 1997، كما وقعت قبل ذلك علي كل من اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ بتاريخ 9 يونيو من العام 1992 وتاريخ 27 ديسمبر من العام 1994 على التوالي.

وأضافت جمعية البيئة في بيانها: «رصدت خلال السنوات الماضية عدة مظاهر لتدهور الأراضي بالبيئة البرية في الكويت من اهمها تدهور الغطاء النباتي وفقدان التنوع البيولوجي، الانجراف المائي والريحي للتربة، تدهور انتاجية الأراضي الزراعية بسبب تملح التربة وارتفاع منسوب المياه الأرضية ببعض المزارع، فضلاً عن تدهور الخصائص الطبيعية للتربة وظهور مؤشرات التصلب والانضغاط الميكانيكي وتشوه سطح الأرض. خلال العقود الخمسة الماضية اكتسبت الجهات المعنية بقضايا البيئة والتنمية بدولة الكويت، خبرة كبيرة في مجالات اعادة تأهيل المناطق المتدهورة وأنشطة التخضير وزراعة الأحزمة الخضراء، كما تعمقت بعض الجهات في دراسة مشاكل الزراعة والتربة والمياه في المناطق القاحلة».

ومضت تقول: «تحت الظروف البيئية في الكويت حيث الجفاف لسنوات متتالية يقل فيها سقوط الأمطار عن المعدل الطبيعي بنسب متفاوتة، وما يصاحب ذلك من سرعات عالية للرياح فضلاً عن الانتشار الجغرافي الكبير لمسطحات رملية عارية او شبه خالية من الغطاء النباتي الطبيعي، ومع ندرة الموارد المائية، تتحول معظم اجزاء البيئة البرية الى مسرح مفتوح للعمليات الرياحية حيث تنشط عمليات انجراف التربة وانتقال وارساب الرمال، ومن ثم تراكم آلاف الأطنان من الرمال فوق الطرق والمنشآت العسكرية والمزارع وحقول النفط وغيرها. وناهيك عن الاضرار الصحية التي يسببها الغبار من اهمها (الطوز)».

وفيما يتعلق بالدروس المستفادة من التجربة الكويتية لمكافحة التصحر، ذكرت جمعية البيئة ان الاستخدام الأمثل للأراضي يشكل الدرع الواقي لصيانة موارد البيئة الصحراوية على المديين القصير والطويل، وانه في اشد حالات تضرر وتدهور التربة وتشوه المعالم الأرضية واندثار الغطاء النباتي تحقق الحماية الفاعلة للمنطقة نتائج ايجابية من ناحية التعافي الذاتي للتربة واعادة ازدهار الحياة الفطرية النباتية والحيوانية وبخاصة عند هطول كميات معقولة من الأمطار.

وقال: انه تنجم معظم ان لم يكن جميع مشاكل زحف وتراكم الرمال على المنشآت الحيوية مثل الطرق السريعة والمعسكرات والقواعد الجوية وحقول النفط والمزارع عن سوء الادارة وعدم الالمام بقواعد وابجديات الحماية الفاعلة من الرمال الزاحفة، مشيرة الى ان هناك امكانية كبيرة للحد من مشاكل الرمال الزاحفة والتخفيف من آثارها الاقتصادية والبيئية والايكولوجية والاجتماعية السلبية، من خلال نظم وقاية متكاملة تتكون من سورين من الأسوار المرسبة للرمال (2 متر ارتفاع) بينهما حزام من اشجار مقاومة للجفاف.

وذكرت ان ثمة فرص متاحة لادارة مشاكل السيول الفجائية مع الاستفادة الكاملة من المياه والحد من انجراف التربة من خلال تطبيق تقنيات حصاد المياه سواء كانت من النوع الايجابي او السلبي تم تطبيق النوع الايجابي هو (اقامة حواجز وسدود لحجز مياه السيول) على المستوي الميداني في منطقة الشعيبة الصناعية عام 2007 بينما تم اختبار النوع السلبي (حرث التربة لزيادة التسرب الرأسي لمياه الأمطار) على المستوي التجريبي في عدد من المناطق منها اللياح والأحمدي.

