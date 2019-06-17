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الكويت تستضيف اجتماعاً خليجياً لـ «الرقابة الدوائية»


أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية وعضو الهيئة التنفيذية المجلس الصحة لدول مجلس التعاون د. عبدالله البدر عن استضافة  الكويت الاجتماع الـ «15» للجنة التسجيل المركزي للأجهزة والمستلزمات الطبية بدول مجلس التعاون  تحت رعاية وزير الصحة د. باسل حمود الصباح ابتداء من الاثنين وحتى 19 يونيو الحالي. وقال البدر: إن اللجنة  تعمل على نظام موحد لتسجيل الاجهزة والمستلزمات الطبية في مجلس الصحة لدول مجلس التعاون بما يتوافق بالمعايير الدولية، وتتحقق اللجنة من سلامة وفاعلية وكفاءة الاجهزة الطبية.


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