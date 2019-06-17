وطن النهار

بدأ مستشفى جابر الاحمد بإجراء عمليات قسطرة القلب عبر تشغيل وحدة القلب التداخلي بالمستشفى.

وذكر مدير منطقة مبارك الكبير الصحية والمدير التنفيذي لمستشفى جابر د. سعود الدرعة انه على هامش تشغيل وحدة القلب الداخلي تم اجراء أول عمليات القسطرة القلبية بواسطة وكيل وزارة الصحة د.مصطفى رضا، والدكتورة فوزية الكندري رئيس وحدة القلب بمستشفى جابر الاحمد والفريق الطبي بالمستشفى.

واكد الانتهاء منذ اكثر من شهرين من تشغيل المرحلة الأولى بالمستشفى وتم البدء بعدها مباشرة بمرحلة التشغيل الثانية للمستشفى والتي ستتوسع فيها الخدمات والطاقة السريرية لتصل الى حوالي 55% نهاية العام، اذا تم الاستمرار بتنفيذ خطة الوزارة الموضوعة، كما ستتسع خدمات المستشفى لتشمل مواطني محافظة مبارك الكبير خلال هذه المرحلة مع استمرار تقديم الخدمات الفنية والمساندة بالمستشفى بشكل طبيعي.

وكشف الدرعة عن البدء في تشغيل المرحلة الثالثة من مستشفى جابر الاحمد بداية العام القادم، وستستمر لمدة سنة لاستكمال الطاقة السريرية والخدمية للمستشفى، مشيرا الى انه ستتم اضافة مناطق سكنية اخرى وبشكل تدريجي حسب ما يتم اصداره من قرارات، مشيدا بجهود جميع العاملين بالمستشفى من اطباء وفنيين وتمريض وطاقم هندسي واداري على ما بذلوه من جهود كبيرة خلال الفترة الماضية والقدرة على تجاوز الصعوبات بالعزيمة والاصرار والصبر ووضوح الرؤية التي اتسمت بها مجموعات العمل، شاكرا دعم وزير الصحة د. باسل الصباح ووكيل الوزارة د. مصطفى رضا وجميع الوكلاء المساعدين ومديري المناطق والادارات الفنية والخدمية والهندسية ومديري المستشفيات على ما قدموه من دعم اثمر من التمكن من تشغيل مستشفى جابر الاحمد خلال فترة تعتبر قياسية.

