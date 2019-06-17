وطن النهار

اعلن وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة د. فواز الرفاعي عن افتتاح 3 مراكز للتبرع بالدم في مستشفى العدان ومستشفى الجهراء الجديد ومركز سلوى صباح الاحمد الذي سيستقبل المتبرعين بالدم خلال الفترة الصباحية.

وقال الرفاعي خلال الاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم تحت شعار «دم أمان للجميع» إن أكياس الدم التي تم التبرع بها لبنك الدم المركزي بلغ عددها 79 ألف كيس و8 آلاف كيس من الصفائح الدموية هذا العام جمعت من مواطنين ومقيمين من 75 جنسية.

وبين أن بنك الدم المركزي حصل على اعتراف عالمي لمختبرات الفحص الجيني لفصائل الدم لتصبح الكويت ثالث مركز يحصل على مثل هذه الاعتراف عالميا.

من جانبها امدت مديرة إدارة خدمات نقل الدم في وزارة الصحة د. ريم الرضوان انها لضمان توفير الإمدادات الكافية من الدم يستدعي اتخاذ إجراءات على مستوى فردي وعلى مستوى الوزارة وعلى مستوى المراكز نقل الدم.

وأضافت أنه على المستوى الفردي يجب على الفرد الانخراط في صفوف المتبرعين والالتزام بالتبرع المنتظم على مدار السنة وتشجيع الأهل والأصدقاء على التبرع.

وذكرت أنه على مستوى الوزارة يجب على «الصحة» دعم تطوير خدمات النقل والاعتراف بأهمية دور المتبرعين وتنظيم الأنشطة التي تشجع على التبرع أما على مستوى المراكز فعليها نشر المعلومات عن أهمية التبرع بتنظيم الاحتفالات والحملات والاهتمام بالمتبرعين وتوفير خدمات جيدة لهم.

