وطن النهار

أكدت عميد كلية العلوم الطبية المساعدة د. سعاد الفضلي وجود 4 برامج للماجستير والدراسات العليا بالكلية امام خريجي وخريجات الدفعة 37 من الكلية، مشيرة الى دور اعضاء الهيئة التدرسية طوال الـ 4 اعوام من دراستهم.

وقالت الفضلي على هامش حفل تخريج الدفعة في فندق الجميرا امس الاول، « ان الحفل ياتي نتيجة ثمار جهود اولياء الامور وتوجه الخريجين الى الحياة العملية بعد الحصول على الشهادات، مبينة انه ليس نهاية مجهود 4 سنوات من عطاء الخريجين والخريجات، الا انه نتيجة 16 عاماً من التعليم الممتاز».

واشارت الى ان التخصصات الطبية التي تخرج منها الطلاب والطالبات تعتبر نادرة ومطلوبة في سوق العمل بالكويت، مؤكدة ان العطاء يبدأ اليوم وتسخير الامكانات لخدمة الوطن، لافتة الى الدور والجهد الكبير الذي بذله اعضاء الهيئة التدريسية طوال السنوات السابقة.

بدورها، قالت رئيس لجنة الخريجين سارة الاستاد ان الحفل شهد تخريج 183 خريجا وخريجة من كلية العلوم الطبية المساعدة، ويعتبر بمثابة حصاد لثمرة الجهود المبذولة من قبل اعضاء الهيئة التدريسية والطلاب والطالبات، مشيدة باللجان المنظمة للحفل والقائمين عليه .

