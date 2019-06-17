وطن النهار

احتفلت الجامعة الأميركية في الكويت بتخريج 437 طالبا وطالبة لدفعة 2019 - حيث تخرج 285 طالبا من كلية الاداب والعلوم و152 طالبا من كلية الادارة والاقتصاد - من بينهم 7 خريجين حائزون على مرتبة الشرف العليا، و19 خريجا حائزون على مرتبة الشرف المتميزة، و21 خريجا حائزون على مرتبة الشرف. وقد اقيم الحفل تحت رعاية وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي.

حضر الحفل الشيخة دانا ناصر صباح الأحمد الصباح، رئيسة مجلس امناء الجامعة الأميركية في الكويت، والدكتور حبيب ابل، الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة، وأعضاء مجلس الأمناء والسلك الدبلوماسي وكبار الشخصيات وأهالي الخريجين وعائلاتهم.

في بداية الحفل رحبت امل البنعلي، نائب رئيس الجامعة التنفيذي، بالضيوف وأهالي الخريجين في حفل التخرج الرابع عشر للجامعة وأعلنت بدء مراسم الاحتفال بدخول موكب اعضاء هيئة التدريس والخريجين ووفد رئيس الجامعة.

بدأ الحفل بالنشيد الوطني للكويت ثم تلاوة عطرة للقرآن الكريم. ومن ثم تقدمت الدكتورة روضة عواد رئيس الجامعة الأميركية في الكويت لتلقي كلمتها الافتتاحية، والتي اعربت فيها عن ثقتها بقدرة الطلبة الخريجين على احداث تأثير ايجابي في المجتمع قائلة «انهم يقفون هنا اليوم وهم يدركون قيمة تعلم الاداب الحرة بغض النظر عن الدرجة العلمية التي حصلوا عليها والمهارات المكتسبة فقد تسلحوا ليصبحوا ادوات التغيير و«طوروا فهم قيمة الفنون الليبرالية. بغض النظر عن الدرجات التي حصلوا عليها والمهارات التي اكتسبوها، فان هذا التعليم قد طورهم ليصبحوا هم انفسهم ادوات للتغيير».

عقب ذلك القى الامين العام لمجلس الجامعات الخاصة الدكتور حبيب ابل كلمة اكد فيها ان التخرج من الجامعة لايعني انتهاء رحلة العلم والتعليم بل هي بداية للانطلاق الى رحاب عالم المعرفة الواسع والنهل منه وتجييره لخدمة الوطن.

وألقت الكلمة الرئيسة في الحفل الوزير المفوض ومساعد وزير الخارجية لشؤون الاميركتين ريم الخالد شجعت من خلالها الخريجين على المغامرة في التحدي لافادة الاخرين واضافت «ضع نفسك في مكان الاخرين لفهم نفسك وفهمهم، انطلق باحلام كن شجاعا، وشارك بافكارك، وافتح مداركك وتقبل التنوع الثقافي، ونمى عقلك وروحك بالفن والأدب والموسيقى دون نسيان تخصيص الوقت لخدمة المجتمع».

ثم اعتلى المنصة نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلبة الدكتورة حنان مظفر، لتقديم «الطلاب المتميزين» وهم طلاب المراتب الأولى الحاصلين على اعلى معدلات تراكمية للدفعة من كل كلية. وقد حازت على اللقب هذا العام لولوة انور الرشود من كلية الاداب (تخصص ادب انجليزي) والحاصلة على معدل درجات تراكمي 3.99.

وألقت لولوة الرشود كلمة نيابة عن الخريجين حثت خلالها على استخدام المهارات والعمل الجاد لتحقيق المزيد من الأهداف اثناء مغامراتهم فى المرحلة المقبلة من حياتهم قائلة «زملائي الخريجين كانت هذه الرحلة من خلال العمل الجاد لربط القطع الصغيرة للحصول على الصورة الاكبر وتحمل المصاعب لتحقيق هدف معين. علينا ان ننطلق بالمهارات التي تعلمناها الى العالم الحقيقي مضيفة «احمل عقلك الطموح والمنفتح واعتبارك وصبرك وقيادتك الى المستوى التالي، سواء كنت ستلتحق بالدراسات العليا او تبدأ مسيرتك المهنية، فقد تعلمت بالفعل ان تنسجم مع مجتمعات مختلفة».

وعقب ذلك تقدمت رئيسة الجامعة الى المنصة داعية عمداء الكليات لمنح الخريجين درجاتهم العلمية كلا في تخصصه. وعليه تقدم الخريجون تباعا لتسلم شهاداتهم من رئيسة الجامعة الامريكية في الكويت الدكتورة روضة عواد وعميد كلية الآداب والعلوم د.علي شرارة وعميد كلية الادارة والاقتصاد د. رالف باليم، والوزير المفوض ومساعد وزير الخارجية لشؤون الاميركتين سعادة ريم الخالد.

وجريا على الأعراف الاكاديمية، اذنت رئيسة الجامعة للخريجين بتحويل الطرة المتدلية من قبعاتهم من اليمين الى اليسار معلنة بذلك تخرجهم رسمياً من الجامعة الأميركية في الكويت. واحتفل الخريجون بالتقاط الصور التذكارية مع العائلات والاصدقاء.

