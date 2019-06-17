وطن النهار

أوضح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان مكتب المجلس سيعقد اجتماعا له غدا لتحديد الوضع النهائي بالنسبة لجدول اعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد الحالي، وعلى الأغلب لن تكون هناك جلسات خلال الاسبوع الحالي لان هناك مشاركات لوفود برلمانية في البرلمان العربي.

واضاف الغانم في تصريح صحافي: «اللجان حاليا تعكف على دراسة العديد من القوانين لتجهيز تقاريرها، ووفقا للتفويض الذي منحه المجلس سيتم اليوم اتخاذ القرار بشأن تحديد الجلسات حتى نهاية دور الانعقاد».

وتابع «بشكل عام تبقى لدينا 4 جلسات بالنسبة للميزانيات وعلى الأغلب ستكون هناك جلستان للقوانين وهذا هو الأغلب وفقا لاراء النواب واعضاء مكتب المجلس، وكما ذكرت سابقا إن هناك 16 طلبا مستوفى الأركان لاستعجال مناقشة القوانين و11 طلبا لمناقشة مواضيع في اللجان.

وزاد «ولحل هذه المعضلة قرر المجلس أن يوكل هذه المهمة الى مكتبه، أما بالنسبة لنهاية دور الانعقاد فسيكون في يوم 2 أو 3 يوليو المقبل، وسيتضح الامر بعد اجتماع اليوم».

وفِي رده على سؤال بشأن تصريح النائب محمد هايف وتهديده باستجواب وزير المالية بسبب عدم حضوره اجتماع اللجنة المالية قال الغانم : لم اسمع بتصريح النائب محمد هايف ولكن اذا كان بخصوص حضور وزير المالية فأنا لم أوجه اي دعوة لوزير المالية، وحسب المعلومات فأن الوزير في مهمة رسمية في لندن، وانا لم أوقع أي دعوة للوزير لحضور الاجتماع لانه لم يصلني طلب بهذا الخصوص من اللجنة المالية.

واضاف «فيما يتعلق بمناقشة موضوع الاستبدال وفوائد القروض وما تمت مناقشته اثناء الاستجواب وهو الموضوع الذي اثارته النائب صفاء الهاشم وبعض النواب الاخرين، وفقا للوائح التي يعرفها الجميع أن التقرير سحب في نفس يوم جلسة الاستجواب».

وتابع «والان التقرير موجود في اللجنة وأي عضو سواء كان النائب محمد هايف أو أي عضو اخر يستطيع أن يتقدم باقتراح بقانون اذا كانت اللجنة تناقش الموضوع في الوضع العادي وفقا للمادة 97 من اللائحة الداخلية ويحال الى اللجنة التشريعية ومن ثم الى اللجنة المالية، ولكن اذا كان الامر مرتبطا بموضوع تناقشه اللجنة واللجنة سحبت التقرير فيمكن التقدم باقتراح بقانون والرئيس وفق المادة 99 يمكنه احالة هذا القانون الى اللجنة وبعد ذلك تبدأ اللجنة بتوجيه الدعوة الى المعنيين سواء كان وزيراً أو قياديا أو غيره، أما خلال هده الفترة لم يتم توجيه أي دعوة الى وزير المالية ولم أر أي دعوة».

وزاد «لم توجه دعوة للوزير على الأقل حتى هذه اللحظة واذا وصلني طلب من اللجنة فسيتم توجيه الدعوة بشكل مباشر، والإجراء باختصار هي أن يتقدم النائب أو الحكومة بمشروع بقانون واذا تقدم النائب فستكون الدورة هي من الرئيس الى اللجنة التشريعية وبعدها يحال الى اللجنة المختصة، وبعد مناقشة اللجنة للموضوع توجه اللجنة الدعوات لمن ترغب من خلال مكتب الرئيس.

