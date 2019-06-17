وطن النهار

أكد وزير المالية د. نايف الحجرف امس حرص الحكومة للتعاون مع مجلس الامة لكل ما يحقق الصالح العام، جاء ذلك في تصريح الحجرف لدى وصوله الى مدينة لندن للمشاركة في مؤتمر الاستثمار الذي تنظمه هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في العاصمة البريطانية اليوم.

وقال الحجرف في رده على ما اثاره أمس النائب محمد هايف حول تعديل نظام الاستبدال في قانون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية انه لم يقدم اي مشروع بقانون او اقتراح بقانون الى تاريخه، ولم توجه الدعوة الى وزير المالية والتأمينات الاجتماعية لحضور اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية الذي عقد امس الاحد 16 يونيو 2019، وانه تمت مناقشة عدد من المقترحات مع عدد من اعضاء مجلس الامة خلال الفترة الماضية على ان تتم مناقشتها في اللجان المختصة وفقا لما نص عليه الدستور واللائحة خاصة بعد ان استرد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية التقرير الخاص بالاستبدال لمناقشته في اللجنة.

واختتم الحجرف تصريحه بالقول: «اذ نؤكد على مد يد التعاون مع المجلس، لنؤكد في الوقت نفسه اهمية دراسة القوانين بشكل متكامل حفاظا على سلامة القوانين والمنظومة التشريعية». من جانب اخر، اكد رئيس اللجنة المالية صلاح خورشيد عزم اللجنة على لقاء وزير المالية نايف الحجرف ومدير عام التأمينات الاجتماعية الاسبوع المقبل في حال وصول مشروع الحكومة في شأن استبدال المعاش التقاعدي.

وأكد خورشيد : أن وزير المالية نايف الحجرف متعاون إلى أبعد الحدود وسيقدم بدائل تتعلق بملف الاستبدال وسنلتقيه ومدير التأمينات الاسبوع المقبل في حال وصلنا مشروع الحكومة في شأن استبدال فوائد قروض المتقاعدين.

وذكر خورشيد : أن من ضمن الملفات المطروحة في اللجنة خفض استقطاع القرض الحسن الذي تضمنه قانون التقاعد المبكر وبأثر رجعي، إذ سيتم اقرار خفض الاستقطاع من 25 إلى 10 في المئة موضحا أنه عند اقرار التقاعد المبكر أكدنا أن أي خلل عند التطبيق سنقوم بمعالجته ونقدم التعديل المناسب ونظرا لما يتحمله المتقاعد من أعباء قمنا بخفض نسبة الاستقطاع.

واكد ان اللجنة اقرت التقرير التكميلي للمداولة الثانية بشأن مشروع قانون تنظيم شركات التأمين متضمنا تغليظ العقوبات ووجود هيئة شرعية تعنى بالافتاء بما يتصل ببعض اعمال وأنواع التامين على غرار هيئة أسواق المال، على ان يكون تنظيم شركات التأمين في القانون الجديد بنظام الوحدة الادارية المستقلة ويقودها رئيس ونائب رئيس يعينون بمرسوم من قبل مجلس الوزراء على ان تتبع حقيبة وزير التجارة، وهي تعمل وفق نظام الحوكمة متوقعا أن يرى القانون النور في جلسة اقرار القوانين لا سيما أنه يوجد توافق بشأنه.

وأوضح خورشيد : انهم ناقشوا في اجتماع المالية امس مشروع قانون بتعديل قانون مراقبي الحسابات، مشددا على الحاجة إلى المراقب المالي الكويتي الكفؤ وليس المراقب الذي يقدم ميزانيات معلبة عن الشركات.

وتوقع خورشيد : أن يتم اقرار اربعة تشريعات جديدة للجنة المالية خلال دور الانعقاد الحالي وهي التعديلات على قانون المناقصات بما يمنح افضلية المنتج المحلي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون تنظيم نشاط التأمين، والقانون الجديد لتنظيم مهنة مراقبي الحسابات، وتعديلات على قانون الشركات.

