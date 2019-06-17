وطن النهار

في سؤال وجهه الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قال النائب محمد الدلال ان ظاهرة تغيير البطاقات المدنية بصورة كبيرة بين المناطق السكنية وبالأخص المناطق الانتخابية ظاهرة مهمة وذات أبعاد خطيرة خاصة وأن البعض يستغل عملية تغيير البطاقات المدنية من خلال احضار عقود إيجار وهمية والتسجيل في منازل لمواطنين لا علم لهم بتلك العقود وهي ظاهرة آخذة بالتنامي وهو الامر الذي يمثل بحد ذاته تزويرا لإرادة المواطنين المستغل منازلهم وكذلك تزوير في إرادة الناخبين من خلال انتقال قيود انتخابية تستغل هذه الثغرة في تطبيق القانون الخاص بالبطاقات المدنية والهيئة العامة للمعلومات المدنية. وأضاف ونظراً لأهمية هذا الموضوع وحرصاً على مصالح المواطنين عموماً، لذا يرجى أفادتنا بعدد الشكاوى أو الطلبات التي تقدم بها مواطنون للهيئة العامة للمعلومات المدنية تتعلق باكتشافهم وجود تسجيل في البطاقات المدنية على منازلهم لا علم لهم بها ومطالبتهم بإلغاء هذا التسجيل وذلك في اخر خمس سنوات مع موافاتي بجدول يوضح فيه السنة وعدد السكان والمناطق السكنية وأرقام المسجلين عليهم في الشكاوى والطلبات المقدمة.

وقال: ما إجراءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية تجاه الشكاوى والطلبات بشأن التسجيل الغير قانوني المشار إليه في السؤال الأول سابقاً وما الخطوات التي اتخذت حيال المتجاوزين لنظام المعلومات المدنية وهل تمت إحالة المخالفين للتحقيق أو القضاء مع تزويدي بما يفيد ذلك.

وطلب تزويده بالنظم والآليات الخاصة بتحديد أعداد القاطنين والساكنين في أي منزل سكني في المناطق وهل يوجد رقم محدد وسقف أعلى للساكنين والمسجلين وفق نظام المعلومات المدنية أو أي نظم أخرى في الدولة وبيان إجراءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية تجاه المنازل السكنية التي يزيد عدد المسجلين عن الرقم الذي هو محدد في النظم واللوائح والآليات الخاصة بسجل المعلومات المدنية.

واستفسر هل يوجد لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية إدارة خاصة أو جهاز أو وحدة مختصة تتعلق بمراقبة تسجيل الطلبات المدنية وضمان عدم استغلالها أو استغلال عملية التسجيل الوهمي للبطاقات المدنية مع تزويدي بدور هذه الإدارة أو الجهاز أو الوحدة وصلاحياتها.

وقال يرجى تزويدي بأعداد المواطنين الذين غيروا عناوين بطاقاتهم المدنية من سكن معين إلى سكن آخر بحيث المدة الزمنية للتغيير لا تتجاوز 6 أشهر وذلك في مناطق الدائرة الثالثة السكنية منذ عام 2015 وحتى تاريخه على أن يكون عدد الذي تم تغيير عناوينهم وبطاقاتهم يزيد عن 10 أشخاص من ذات العائلة.

