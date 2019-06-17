وطن النهار

طالب النائب ماجد المطيري وزير الصحة باصدار قرار باضافة شريحة المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة الى احكام القانون رقم 114 لسنة 2014 وذلك للاستفادة من الخدمات العلاجية للتأمين الصحي والمعروف باسم عافية.

وقال في اقتراح برغبة قدمه الى مجلس الأمة انه يقصد بالشخص ذي الاعاقة كل من يعاني اعتلالات دائمة كلية او جزئية تؤدي الى قصور في قدراته البدنية او العقلية او الحسية قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته او المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

وكان المطيري صدّر اقتراحه بمقدمة قال فيها: وفقا لنصوص دستور الكويت فقط نص في مادته الحادية عشرة على ان الدولة تكفل المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية، كما نص عليه في المادة 15 من عناية الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الامراض والاوبئة.

وأضاف: وحيث ان القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين تم وضعه للمواطنين المتقاعدين باعتبارهم الأحوج الى التأمين الصحي من جانب الدولة حتى توفر لهم البدائل التمويلية مساهمة منها في زيادة النفقات الصحية الملقاة على عاتقهم، اضافة الى العمل على توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في اداء الخدمات الصحية للمواطنين المتقاعدين.

ومضى يقول: واذا كان القانون السابق قد تم وضعه باعتبار ان المتقاعدين هم الشريحة الاحوج للتأمين الصحي، فإن المواطنين من ذوي الاعاقة لا يقلون احتياجاً عنهم، بل قد يفوقونهم احتياجا في هذا الشأن، خاصة في ظل تردي الخدمات الصحية في القطاع الحكومي والازدحام الشديد في المستشفيات والمستوصفات المكتظة بالمرضى من المواطنين والوافدين وصعوبة الحصول على مواعيد للمراجعة، فضلا عن نقص الادوية، كل ذلك ادى الى التوجه للعلاج في المستشفيات الخاصة التي يتوفر فيها احدث الاجهزة والمعدات ومختلف الاطباء الاستشاريين في مختلف فروع الطب، الا ان العلاج فيها باهظ ومكلف ولا يستطيع المواطنون من ذوي الاعاقة تحمل تكاليفه، نظرا لقلة دخلهم وعدم كفايته لاحتياجاتهم الشخصية، وحيث ان القانون سالف الذكر نص في مادته الثانية على «تسري احكام هذا القانون على المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويجوز اضافة شرائح أخرى بقرار يصدره الوزير»، والمقصود بالوزير هنا هو وزير الصحة.

وختم بقوله: ونظرا لان فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من أكثر الفئات حاجة بطاقة (عافية) خاصة ان رواتبهم التي يتقاضونها غير كافية لتلقي العلاج في المستشفيات الخاصة والحصول على الرعاية الصحية المناسبة لاعاقتهم، وقد سبق وان رفضت شركات التأمين شمولهم في بطاقة عافية، لذا فإنني اتقدم بالاقتراح برغبة المذكور بعرضه على مجلس الأمة.

