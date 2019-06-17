وطن النهار

دعا النائب محمد الحويلة الى زيادة المكافأة التشجيعية للطلبة من 200 الى 300 دينار شهرياً للتخفيف عن كاهل الطلبة وأولياء أمورهم وتشجيعا لهم على استكمال دراستهم. جاء ذلك ضمن اقتراح برغبة صدره بقوله:

نظراً لما يحتاجه الطلبة الكويتيون من اهتمام ودعم ينعكس على مؤشرات وأدائه ومخرجاته التعليمية، وبالنظر إلى المكافأة التشجيعة والاجتماعية التي يحصل عليها الطالب والتي أصبحت لا تتناسب مع المتطلبات الدراسية نظراً لارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأسعار التي شكلت أعباءً كبيرة على الطلبة وأولياء أمورهم فباتت هناك ضرورة حتمية لزيادة هذه المكافأة من 200 دينار إلى 300 دينار في سبيل تشجيع الطلبة وتحفيزهم على التفوق وتجاوز أي عوائق مادية في طريق تحصيلهم العلمي. لذا فانني اتقدم بالاقتراح المذكور بعرضه على مجلس الأمة.

