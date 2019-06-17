وطن النهار

طالب رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح بتفعيل قرار ترقية ضباط الصف الحاصلين على مؤهل جامعي أو ما يعادله، الى رتبة ملازم، خصوصا المستوفين للشروط والذين ظلوا ينتظرون رغم الوعود التي تلقوها.

وقال في تصريح صحافي: ان هؤلاء العسكريين يستحقون الترقية لا سيما وأن القرار معمول به وله دور ايجابي في تطوير وتأهيل رجال الجيش لافتا الى أن ترقية ضباط الصف الى رتبة ملازم ينسجم مع الاستراتيجية التي تعمل عليها وزارة الدفاع في تأهيل كوادرها البشرية وفق خطة تستهدف اعداد ضباط مؤهلين علميا وتدريبيا، بما يعكس الصورة الايجابية المرجوة في حماة الوطن.

وختم بقوله : نحن في لجنة الداخلية والدفاع قمنا باعداد تقرير بخصوص ترقية ضباط الصف الى ضباط وبخاصة من حصل على مؤهل جامعي او شهادة وامضى في شرف الخدمة العسكرية مدة فعلية لا تقل عن خمس سنوات مشددا على أهمية اصدار القرار حتى يتحقق الغرض المعنوي بترقية ضباط الصف الى رتبة ملازم.

