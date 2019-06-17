وطن النهار

أعلن مقرر لجنة الجهراء عضو المجلس البلدي المهندس حمود عقله العنزي عن موافقة لجنة الجهراء بالمجلس على كثير من المعاملات التي عرضت على اللجنة صباح أمس من بينها الموافقة على طلب وزارة المالية تخصيص موقع خدمي في طريق كبد يحتوي على خدمات لمستخدمي الطريق من بينها سوبرماركت وبنشر وكهربائي بالإضافة الى مطعم وصيدلية لتكون خدمات شاملة للطريق.

وقال العنزي في تصريح صحافي أن اللجنة وافقت كذلك على طلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية تخصيص موقع سكن عمال لمشروع منطقة جنوب المطلاع من أجل إنشاء وصيانة اعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لعدد «4770» قسيمة ومحطات الكهرباء الفرعية للضاحيتين «N2+N3» كما وافقت على اقامة محطة وقود في مدينة سعد العبدالله وتوسعة السوق المركزي لجمعية النسيم كما وافقت على طلب وزارة الاوقاف تخصيص موقع مسجد في منطقة كبد كذلك تخصيص موقع للجنة التعريف بالإسلام في منطقة العبدلي.

واحالت اللجنة للجلسة الرئيسة سؤال بخصوص مجمع كليات ومعاهد «الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في الجهراء على الدائري السادس بجوار المنطقة الصناعية.

واجلت طلب الهيئة العامة للصناعة إضافة نشاط كراج ومحطة غسيل الشاحنات ضمن الموقع المخصص لوقوف الشاحنات بمنطقة أمغرة الصناعية، فيما حفظت كتاب الهيئة العامة للطرق والنقل البري دراسة وإنشاء وصيانة أعمال طريق كبد - الصليبية.

كذلك وافقت اللجنة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتخصيص قطعة أرض بمساحة 300 متر مربع في منطقة العبدلي الزراعية قطعة 6، فيما اجلت الاقتراح المقدم بشأن السماح بتظليل سكراب النعايم والاقتراح المقدم بشأن تطوير البنية التحتية في منطقة كبد الصناعية، فيما رفض طلب مدرسي الكويت ثنائية اللغة رقم «2» بشأن الغاء مواقف السيارات السطحية أمام المدخل الرئيسي في منطقة شرق الجهراء.

