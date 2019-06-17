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إقامة مشروع لمعالجة النفايات الإنشائية

فايز الزعل
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الإثنين 17 يونيو 2019

وافقت لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي على مشروع معالجة النفايات الانشائية والاستفادة منها، فيما أجلت مناقشة مستوى النظافة ومرادم النفايات الصلبة المنتشرة في المحافظات الى حين اعداد ورشة عمل بهذا الخصوص. واحالت اللجنة في اجتماعها برئاسة المهندسة مها البغلي للجهاز التنفيذي الكتاب المقدم من الهيئة العامة للبيئة بشأن اعداد تقرير نصف سنوي عن حالة البيئة في الكويت، كما احالت للجهاز التنفيذي أيضا طلب دعم المجلس البلدي للمبادرة الوطنية «تخلص رقمي آمن لبيئة مستدامة». وأجلت الاقتراح المقدم بشأن استخدام احدث الوسائل والطرق لنقل النفايات في المدن والضواحي الجديدة التي تنشئها الهيئة العامة للرعاية السكنية لحين دعوة الاسكان، وطلب مخاطبة وزارة الصحة العامة بشأن الحلقة النقاشية حول مبادرة المدن الصحية في الكويت «القيادة من أجل الصحة».


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