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«لجنة حولي» حفظت اقتراح تأجير ديوانية الصيادين

فايز الزعل
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الإثنين 17 يونيو 2019

وافقت لجنة حولي في المجلس البلدي على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص موقع مكاتب مؤقتة لتنفيذ وإنشاء طريق وجسور وصرف امطار وصحية وخدمات اخرى لشارع القاهرة في حولي مع الالتزام بالقرارات الصادرة من لجنة السلامة بخصوص احتساب الرسوم ومخالفة الشركة لقانون البلدية، فيما احالت طلب وزارة المالية للادارة القانونية في البلدية بشأن تعديل قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات البلدي بخصوص موقع لجنة شؤون المرأة الواقع بالقطعة رقم «1» بمنطقة السالمية. وحفظت اللجنة برئاسة مها البغلي الاقتراح المقدم بشأن تأجير ديوانية الصيادين في منطقة السالمية، كما حفظت الاقتراح المقدم بشأن تخصيص أرض لإنشاء مستوصف سلوى «لكبار السن والأطفال»، فيما وافقت على طلب وزارة الاشغال العامة توسعة مواقف السيارات السطحية لمسجد الجسمي في منطقة الزهراء قطعة «1». واحالت اللجنة للجهاز التنفيذي لرفع تقرير حول كتاب الهيئة العامة لشؤون الزراعة طلب الموافقة على الاستثمار في السد بمنطقة الشعب، كما احالت للجهاز التنفيذي بشأن إغلاق الباب الخلفي للاكاديمية الاميركية للبنات في منطقة سلوى قطعة «5» مع مخاطبة وزارة التربية «إدارة التعليم الخاص». واحالت اللجنة للجهاز التنفيذي الاقتراح المقدم بشأن إزالة ورفع السيارات المهملة بالساحات الترابية بمناطق سلوى والرميثية لمزيد من الدراسة كما احالة الاقتراح المقدم بشأن إنشاء مركز شباب بمنطقة جنوب السرة للجهاز التنفيذي بالتنسيق مع الهيئة العامة للشباب ومخاطبة الهيئة العامة للرياضة.


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