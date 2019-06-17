وطن النهار

أعلنت ادارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تواصل الحملات الميدانية التى تشنها ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة لرفع مستوى النظافة بالمحافظة واظهار المنظر الجمالى والحضاري للبلاد.

وأكد مدير ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بالمحافظة مشعل العازمي ان الإدارة قامت بادراج خطة تستهدف الحد من ظاهرة الأفعال المضرة بالنظافة العامة ورفع مستوى النظافة الى المستوى المطلوب فضلا عن التأكد من تراخيص استغلال المساحة عن طريق الحملات المكثفة وفق جدول زمني على الشواطئ وأسواق المباركية والصالحية والواجهة البحرية تطبيقاً للقانون87/9 والذي يحظر القاء القمامة والأوراق والمحارم والعلب وأعقاب السجائر على الأرصفة والساحات والشوارع والميادين والتى قد تصل غرامتها الى 200 دينار الى جانب تطبيق القرار الوزاري 149 لسنة 2006 علي المطاعم والمقاهي المخالفة التى تقوم باستغلال الساحات دون وجه حق. وأضاف بأن النوبة «ب» بمركز نظافة القبلة والسوق التابع للادارة شنت حملة على المقاهي والمطاعم بالواجهة البحرية لرصد المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، لافتاً الى ان الحملة اسفرت عن تحرير 10مخالفات استغلال مساحة طبقاً للقانون 2006/149 فضلا عن تحرير 4 مخالفات نظافة عامة طبقاً للقرار الوازري 190 لسنة 2008.

وذكر العازمي ان مراقبة النظافة قامت بحملات مكثفة لرفع مستوى النظافة بمناطق المحافظة اسفرت عن تحرير 12 مخالفة نظافة عامة طبقا للقرار الوزاري 190 لسنة 2008 بمنطقة الشويخ الى جانب رفع 230م3 من المخلفات بالاضافة الى كنس وتنظيف الشوارع الرئيسة والداخلية للمناطق.

وأشار الى ان المادة «5» من القرار الوزاري 2006/149 تتضمن يتم استيفاء رسم شهري قدره (2 دينار) عن كل متر مربع من المساحة المستغلة في الشوارع الرئيسية والساحات والميادين و( دينار كويتي واحد) بالنسبة للشوارع الفرعية ويؤخذ بالرسم الأعلى علي الأنشطة المقرر لها رسوم سابقة ويؤخذ رسم شهري نظير وضع شواية مغلقة علي الرصيف بمقدار (20 دينارا) كما يؤخذ رسم شهري نظير وضع برادات المرطبات والمياه الغازية والمعدنية وأي مأكولات او مشروبات اخري علي الرصيف قدره ( 5 دنانير)، مشيرا الى ان المادة «9» نصت على: «يعاقب بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على ثلاثمئة كل من خالف نص المادة الأولي اذا لم تتجاوز المساحة المستغلة اربعة امتار مربعة وفي حالة ثبوت الادانة يجب الحكم ايضاً بناء علي طلب البلدية بالرسوم المستحقة لها، فيما تضمنت المادة «10» على يعاقب بغرامة تزيد على ثلاثمئة دينار ولا تتجاوز الف دينار كويتي كل من خالف المادة الأولي اذا تجاوزت المساحة المستغلة اربعة امتار مربعة وفي حالة ثبوت الادانة يجب الحكم ايضاً بناء علي طلب البلدية بالرسوم المستحقة لها.

