أول النهار

اعتبر عدد من التيارات السياسية الكويتية ورشة البحرين المقرر عقدها نهاية الشهر الحالي في المنامة منبراً يسوِّق للتطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل، ويروّج لما بات يعرف بـ«صفقة القرن».

وقالت تلك التيارات في بيان أصدرته أمس انها تنظر بقلق بالغ إلى محاولات ابتزاز الدول العربية وجرّها للمشاركة في هذه الورشة بدعوى انها ترمي إلى تنمية الأراضي الفلسطينية.

وأضافت: اننا نربأ بالكويت -حاضنة العمل الفلسطيني المقاوم منذ بداياته- أن تشارك في تلك المؤامرة، لافتة إلى أن السلطة الفلسطينية نفسها ومعها كل الفصائل أكدت رفضها القاطع للضلوع في أعمال تلك الورشة.

وأكد البيان أنه على الحكومة أن تقطع طريق التكهنات والإشاعات والشبهات، وأن تصدر ما يبين موقفها تماشياً مع ما درجت عليه من مواقف وطنية على المستويين القومي والإسلامي، ومن الناحيتين الرسمية والشعبية.

وذكر بان الكويت كانت ولاتزال واقفة بثبات إلى جانب الحق الفلسطيني، وصامدة في وجه العدو الغاصب، وضد أي محاولات لجرها نحو التطبيع معه أو تبني مخططاته.

وقال البيان ان الموقف المطلوب اليوم يجب أن يكون استمرارا طبيعياً للمواقف الرسمية ومجلس الأمة الداعمة للقضية الفلسطينية والرافضة لكل من الاحتلال والتطبيع.

وجاء في ختام البيان أن الأنظار تتجه نحو الكويت فإذا رسخت موقفها المشرف، فان الرهان على تمرير أجندات هذه الورشة سيكون خاسراً، اما غير ذلك فسيرفع الحرج عن أنظمة وحكومات تسير نحو التطبيع بتذبذب أو استحياء.

