أول النهار

استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر برئاسة الأركان العامة للجيش امس قائد القوات المسلحة الصومالية اللواء طاهر أدن علمي، ويرافقه سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى الكويت عبدالله محمد أودوا، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

من جانبه رحب رئيس الأركان العامة للجيش بالضيف الكريم والوفد المرافق له في بلدهم الثاني الكويت متمنياً لهم طيب الاقامة خلال هذه الزيارة، والتي تعكس بدورها عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.

بعد ذلك عقد اجتماع تم من خلاله مناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة منها بالجوانب العسكرية وحرص الطرفين على تعزيزها وتطويرها.

حضر الاجتماع نائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله نواف الصباح وعدد من كبار قادة الجيش من كلا الجانبين.

