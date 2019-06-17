أول النهار

عقد صباح امس الاجتماع التخطيطي الأول لتمرين «حسم العقبان 2020» برئاسة مديرية التدريب المشتركة بهيئة العمليات والخطط، بمشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر والأردن والولايات المتحدة.

يأتي الاجتماع التخطيطي بهدف الاعداد والتحضير للمرحلة التنفيذية للتمرين، والذي ستجرى فعالياته في البلاد شهر مارس 2020، الى جانب توحيد مفاهيم العمليات العسكرية المشتركة لرفع قدرة الاستجابة للمشاركين وتعزيز التعاون والتنسيق العسكري المشترك وتطويره وصولا الى تحقيق الهدف المنشود من تنفيذ التمرين في مختلف العمليات العسكرية.

ويعد هذا التمرين من سلسلة تمارين حسم العقبان والتي بدأت في عام 2000 استضافت البحرين التمرين الأول، حيث تعد استضافة الكويت لهذا التمرين للمرة الثالثة على التوالي مكسباً استراتيجياً.

