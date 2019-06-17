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أول النهار

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وزيرة المرأة في جيبوتي أشادت بخدمات دور الرعاية بالكويت


أشادت وزيرة المرأة والاسرة في جيبوتي مؤمنة حمد حسن، بالخدمات المميزة والعالمية التي يقدمها قطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون في مجال رعاية الحضانة العائلية، مشيرة الى ان هناك جهودا مبذولة ودعما غير عادي لهذه الفئة من الايتام. وقالت خلال زيارتها على رأس وفد من وزارة المرأة والاسرة بجمهورية جيبوتي للاطلاع على تجربة الكويت في مجالات دعم المرأة والاسرة، ان ما تقدمه الكويت في رعاية الايتام هو فخر لها، مشيرة الى انها اطلعت خلال الزيارة على خدمات دار الاطفال بادارة الحضانة العائلية في دور الرعاية الاجتماعية ورأت الاهتمام وما يقدم لهؤلاء الاطفال من خدمات ورعاية صحية ونفسية وتعليمية، مؤكدة ان ذلك يؤكد تميز تجربة الكويت في هذا المجال الانساني الكبير وحرصها على الاهتمام بالايتام لخلق جيل واعٍ وتستفيد منه الدولة.


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