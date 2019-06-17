الأولى

تلقى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد رسالة خطية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعرب فيها عن صادق تحياته وطيب تمنياته لسموه، منوها الى أن سموه قائد سياسي حكيم ذو خبرة وبعد نظر، ومشيدا بالدور الذي قام به سموه في اقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والدور الشخصي الذي يقوم به لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري بين البلدين والشعبين مما يعزز الامن والاستقرار في المنطقة.

هذا واعرب سمو امير البلاد للرئيس الروسي عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من طيب المشاعر، مشيدا سموه بالعلاقات التاريخية والوطيدة والراسخة بين البلدين والتي شهدت المزيد من التطور خلال رئاسته متطلعا إلى الارتقاء باطر التعاون المشترك بينهما في جميع المجالات لافاق ارحب ولما فيه مصلحة البلدين والشعبين.

وجدد سموه دعوة الرئيس الروسي لزيارة الكويت ليحل عليها ضيفا عزيزا، متمنيا سموه لروسيا الاتحادية وشعبها كل الرقي والتقدم والازدهار وللعلاقات المتميزة بين البلدين المزيد من التطور والنماء.

وقد قام بتسليم الرسالة لوزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح سفير روسيا الاتحادية لدى البلاد نيكولاي ماكاروف.

