الأولى

تلقى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد رسالة خطية من الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية أعرب فيها عن صادق تحياته وطيب تمنياته لسموه كما ضمنها إشادته بما أسفرت عنه الزيارة التي قام بها سموه مؤخرا إلى جمهورية الصين الشعبية من نتائج مثمرة ستسهم في تعزيز أواصر العلاقات المتميزة بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية والارتقاء بأطر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في جميع المجالات. وقد أعرب سمو أمير البلاد له عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من طيب المشاعر وصادق التمنيات، مشيدا سموه بالعلاقات الوطيدة بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية ومؤكدا التطلع إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وبما يخدم مصلحتهما المشتركة، مجددا سموه الدعوة له للقيام بزيارة رسمية لدولة الكويت ليحل ضيفا عزيزا على الشعب الكويتي وعلى سموه، متمنيا سموه له دوام الصحة والعافية ولجمهورية الصين الشعبية وشعبها الصديق كل الرقي والازدهار وللعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.

كما تلقى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد رسالة خطية من أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية أعرب فيها عن خالص تحياته وصادق تمنياته لسموه بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد كما عبر فيها عن أطيب تمنياته لدولة الكويت بالمزيد من الرفعة والازدهار.

وقد أعرب سمو الأمير عن بالغ شكره وتقديره للرئيس السيسي على ما عبر عنه من طيب المشاعر وصادق التمنيات، مشيدا سموه بالعلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية التي تجمع الكويت وجمهورية مصر العربية متمنيا سموه له دوام الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية وشعبها الكريم كل الرقي والتقدم وللعلاقات الطيبة والمتميزة بين البلدين الشقيقين المزيد من التطور والنماء.