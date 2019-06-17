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برأ رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ساحة وزير المالية د. نايف الحجرف عندما اكد انه لم توجه إليه أي دعوة لحضور اجتماع اللجنة المالية المنعقد امس.

وكان النائب محمد هايف هدد باستجواب الحجرف مجددا نظرا لعدم حضوره اجتماع اللجنة، اضافة الى ما قاله من ان الوزير لم ينفذ وعده بوقف فوائد معاملات التأمينات.

وأوضح الغانم في تصريح للصحافيين أنه لم يوجه دعوة إلى الوزير الحجرف لحضور اجتماع اللجنة لأنها لم تطلب توجيه الدعوة اليه نظرا لتواجده في مهمة رسمية في لندن.

وفيما يتعلق بمناقشه موضوع الاستبدال وفوائد القروض الذي اثارته النائب صفاء الهاشم وبعض النواب الاخرين، قال: وفقا للوائح فإن التقرير تم سحبه في جلسة الاستجواب.

وتابع والان التقرير موجود في اللجنة وبامكان أي عضو سواء كان محمد هايف أو غيره أن يتقدم باقتراح بقانون وفقا للمادة 97 من اللائحة الداخلية ليحال الى اللجنة التشريعية ومن ثم الى اللجنة المالية. واوضح انه اذا كان الاقتراح مرتبطا بموضوع تناقشه اللجنة وتم سحب التقرير الخاص به فيمكن التقدم باقتراح بقانون، وعلى الرئيس حينها وفق المادة 99 أن يحيله الى اللجنة التي تبدأ بتوجيه الدعوة الى المعنيين.

من جهته، أكد وزير المالية حرص الحكومة على التعاون مع مجلس الامة لكل ما يحقق الصالح العام.

جاء ذلك في تصريح صحافي للوزير د. نايف الحجرف عقب وصوله الى لندن للمشاركة في أعمال مؤتمر بعنوان دور القطاع الخاص في مستقبل الاقتصاد الكويتي والذي سيبدأ أعماله اليوم بتنظيم من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

وقال الحجرف ردا على ما أثير حول تعديل نظام الاستبدال في قانون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية انه لم يقدم أي مشروع بقانون او اقتراح بقانون بهذا الخصوص.

وأوضح ان لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية لم توجه له دعوة لحضور اجتماع الامس، مؤكدا في هذا السياق مد يد التعاون مع المجلس.

وشدد الحجرف على أهمية دراسة القوانين بشكل متكامل حفاظا على سلامة القوانين والمنظومة التشريعية. وأشار الى انه تمت مناقشة مجموعة من المقترحات مع عدد من اعضاء مجلس الأمة خلال الفترة الماضية على ان تتم مناقشتها باستفاضة من خلال اللجان المختصة وفقا لما نص عليه الدستور واللائحة خاصة بعد أن استرد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التقرير الخاص بالاستبدال لمناقشته في اللجنة.

من جانبه، اكد رئيس اللجنة المالية صلاح خورشيد عزم اللجنة لقاء وزير المالية ومدير التأمينات الاسبوع المقبل في حال وصول مشروع الحكومة في شأن استبدال المعاش التقاعدي. وأكد خورشيد: أن وزير المالية متعاون إلى أبعد الحدود وسيقدم بدائل تتعلق بملف الاستبدال وسنلتقيه الاسبوع المقبل في حال وصل الينا مشروع الحكومة في شأن استبدال فوائد وقروض المتقاعدين.

وذكر خورشيد: أن من بين الملفات المطروحة في اللجنة خفض استقطاع القرض الحسن الذي تضمنه قانون التقاعد المبكر بأثر رجعي، لافتا الى انه سيتم اقرار خفض الاستقطاع من 25 إلى 10%م، وقال: عند اقرار التقاعد المبكر أكدنا أن أي خلل عند التطبيق سنقوم بمعالجته ونقدم التعديل المناسب بشأنه، ونظرا لما يتحمله المتقاعد من أعباء قمنا بخفض نسبة الاستقطاع.