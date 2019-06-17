الأولى

نفت مصادر رفيعة المستوى لـالنهار ما تردد من معلومات عن قيام شركات سياحية كويتية بالاستيلاء على ما قيمته 100 مليون جنيه مصري من مقيمين مصريين - في الكويت، موضحة ان الشركة المصرية الموجودة في القاهرة هي من قامت بالغاء حجوزات التذاكر التي تم اصدارها وليس المكتب السياحي في الكويت.

وأفادت المصادر بان لجنة الشكاوى التابعة للنقل الجوي قامت حتى الآن باستقبال أكثر من شكوى من قبل من قاموا بالحجز من مكتب السفريات الموجود في الكويت وتمت احالة معظم تلك الشكاوى للمكتب المذكور للرد عليها خلال 21 يوماً.

وأفادت المصادر بان استقبال الشكاوى مفتوح لأجل غير مسمى وتقوم الإدارة باحالة تلك الشكاوى إلى مكتب السفريات أولاً فأولا للرد عليها، موضحة انه بناء على الردود الواردة من المكتب المعني يتم اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في التعاميم والقرارات والضوابط المنصوص عليها لتنظيم سوق النقل الجوي في الكويت. واستدركت بالقول ان المتسبب في الأزمة هو شركة السياحة في مصر، وان المسافرين الذين وقعوا ضحية النصب ليسوا مصريين فقط وانما كان من بينهم مواطنون واجانب ومصريون ولم تكن مصر هي الوجهة الوحيدة لهم، بل عدة جهات، وبينت ان المكتب السياحي في الكويت قام بحل بعض الشكاوى بشكل ودي مع المتضررين.

ولفتت المصادر ان مكتب السياحة في الكويت هو المسؤول قانونا امام النقل الجوي، مبينا ان النقل الجوي يقوم بالتفتيش على مكاتب السياحة والسفر بشكل دوري واتخاذ الجزاءات المنصوص عليها، والكشف عن الممارسات الضارة أولاً فأولاً وتوقيع الجزاءات المناسبة على مرتكبيها.