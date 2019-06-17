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عواصم- الوكالات: أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن المملكة لا تريد حربا في المنطقة وهو موقف تمسك به كذلك وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو... (طالع ص 18).

وفي حوار مع صحيفة الشرق الاوسط اللندنية نشرته أمس أكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ان المملكة لا تريد حربا في المنطقة لكنه أكد في الوقت نفسه أننا لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ومصالحنا الحيوية وأضاف الامير محمد بن سلمان أولويتنا هي مصالحنا الوطنية وتحقيق تطلعات شعبنا من خلال أهداف (رؤية المملكة 2030) وهو ما يتطلب بيئة مستقرة ومحفزة داخل المملكة وفي المنطقة. واكد أن دور المملكة داعم للاستقرار والسلام وهو النهج الذي سارت عليه المملكة منذ تأسيسها الساعي دوما لنبذ التفرقة والطائفية والتطرف والحفاظ على وحدة واستقرار المنطقة والسلم الدولي.

واتهم ولي العهد السعودي النظام الإيراني ووكلاءه بالقيام بأعمال تخريبية مما يؤكد النهج الذي يتبعه هذا النظام في المنطقة والعالم أجمع.وبين ان يد المملكة كانت دائما ممدودة للسلام مع إيران لكنه اضاف للأسف ما حدث هو أن إيران استغلت العائد الاقتصادي من الاتفاق في دعم أعمالها العدائية بالمنطقة. وأوضح انه لذلك أيدت المملكة إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران وذلك إيمانا منا بضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفا حازما تجاه إيران وفي الوقت نفسه اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من قدرة النظام على نشر الفوضى والدمار في العالم أجمع.

الى ذلك قال وزير الخارجية الأميركي إنه على الرغم من أن إيران مسؤولة بلا شك عن الهجمات التي استهدفت ناقلتين الأسبوع الماضي، إلا أن الولايات المتحدة لا تريد حربا مع طهران. وفي مقابلة مع برنامج فوكس نيوز صنداي امس أعلن بومبيو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بذل كل ما بوسعه لتجنب وقوع الحرب، ولفت إلى أن واشنطن ستضمن حرية الملاحة عبر ممرات الشحن الحيوية عبر اتخاذ كل الإجراءات الضرورية الدبلوماسية وغير الدبلوماسية لتحقيق تلك النتيجة.

وفي لندن نفى متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية، في تصريحات لشبكة سي.إن.إن الإخبارية الأميركية، صحة تقرير صحافي بأن قوات من مشاة البحرية الملكية أُرسلت إلى الخليج لحماية السفن الحربية البريطانية، في أعقاب الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عُمان الخميس الماضي.

وقال المتحدث: هذا نشر تدريبي مخطط له مسبقًا ولا يرتبط بأي حال بالوضع المستمر في خليج عمان. وكان تقرير أفاد بأن بريطانيا قررت إرسال قوات خاصة من مشاة البحرية الملكية للقيام بدوريات في مياه الخليج بعد الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط في المنطقة، لتأمين السفن البريطانية التي تمر في الخليج.

في سياق متصل، قال وزير الدفاع البريطاني توبياس إلوود، أمس، إن التوترات السياسية في منطقة الخليج مع إيران أصبحت تشكل مصدر قلق لبلاده، مشيرا في مقابلة مع قناة سكاي نيوز، إلى أن المملكة المتحدة مصممة على حماية أصولها في المنطقة. وأوضح أنه يتفهم إحباطات إيران الناتجة عن إلغاء الاتفاق النووي، مؤكدا أن ذلك لا يمنح لإيران الحق في مهاجمة السفن في منطقة الخليج.

