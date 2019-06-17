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طهران- الوكالات: كشفت مصادر رسمية أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، تعتزم الإعلان اليوم عن خطط زيادة مخزون اليورانيوم المخصب وزيادة إنتاج الماء الثقيل في مفاعل أراك النووي فيما أعلنت طهران أن «الانسحاب الكامل» من الاتفاق النووي بات «على جدول الأعمال».

وقالت وكالة الطلبة الإيرانية «إيسنا» أمس إن الجمهورية الإسلامية ستعلن اليوم عن «معلومات مهمة حول زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب» مشيرة الى ان منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستعلن كذلك الخطوات الأخرى التي ستتخذها إيران فيما يخص تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي وأضافت «سيتم الإعلان عن خطط زيادة إنتاج الماء الثقيل في مفاعل أراك».

وفي هذا السياق حذرت ايران من ان «الانسحاب من الاتفاق النووي» المبرم عام 2015 مدرج على جدول اعمالها. وقال مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية عباس عراقجي في تصريح لوكالة انباء «المراسلين الشباب» التابعة للتلفزيون الحكومي «يجب ان تستفيد ايران من مزايا رفع العقوبات عنها خاصة في المجال النووي وفي غير هذه الحالة سنقوم بخفض التزاماتنا تجاه الاتفاق خطوة خطوة».واضاف عراقجي ان الانسحاب من الاتفاق النووي «مدرج على جدول الاعمال لكن هذا الاجراء يتم بشكل مدروس ومخطط له ومتى ما نفذت الاطراف الأخرى تعهداتها أو لبت جزء من مطالبنا فإن عملية الانسحاب ستتوقف وقد نعود الى وضعنا السابق».