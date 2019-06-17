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أعلنت وزارة التربية حاجتها لـ 780 معلما ومعلمة للعام الدراسي المقبل، مؤكدة انها أوقفت تعيين أعضاء الهيئة التعليمية من غير الكويتيين في التعاقدات المحلية بشكل مؤقت لحين تحديد الدرجات الخاصة بها أسوة بالوزارات الأخرى.

وأكد الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري فهد الغيص، أن الوزارة تهتم بتعيينات الكويتيين من خلال ترشيحات ديوان الخدمة المدنية.

وعن اخر المستجدات بشأن الترفيع الوظيفي قال إنه بناء على قرارات الخدمة المدنية أصبح الترفيع يتم بواسطة المناطق التعليمية. وقال الغيص إن الترقية بالاختيار تتم عن طريق ديوان الخدمة وحسب الدرجات المتوافرة وبموافقة وزارة المالية.

وذكر أنه تم اصدار قرار بمنح مكافآت خاصة للعاملين في الخدمات المساندة كالخدمات الاجتماعية والنفسية والتقنيات والمكتبات، من خلال ضوابط أصدرها الخدمة المدنية، مؤكدا أن ادارة الموارد البشرية تعمل على فتح الملفات وتفعيل القرارات التي تختص بالمخصصات المالية التي أقرها مجلس الخدمة المدنية.