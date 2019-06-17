الأولى

أوقفت هيئة القوى العاملة ملفات 1600 شركة لديها مشاريع حكومية نظرا لعدم التزامها بتحويل رواتب العمالة في الوقت المحدد، حيث وضعت إدارة تفتيش العمل الرمز 703 على تلك الملفات.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر مطلعة جدية الهيئة في تطبيق القانون ومحاسبة المخالفين في اطار حرصها على تنظيم سوق العمل و حقوق اطرافه، موضحة ان اغلاق الملفات المعنية بالرمز المذكور يضمن الحقوق لاصحابها ويقضي على الاضرابات العمالية.

واشارت الى حرص الهيئة على مراعاة مصالح ارباب العمل، مبينة انها لا تسمح في ذات الوقت بالانتقاص من الحقوق العمالية لاسيما وقف او تأخير رواتبهم، خصوصا انها منحت اصحاب الشركات مهلة للصرف حتى السابع من كل شهر يمكن ان تمتد الى اليوم العاشر في حال وجود عطلة رسمية.

واوضحت المصادر انه عند تخلف اي شركة عن دفع الرواتب قبل التاريخ المحدد سيتم إغلاق ملفها بالرمز 703 عن طريق الجهاز الآلي الذي سيبعث إشارة آليا للمفتش الميداني لتحرير اخطار للشركة مدته 14 يوما يتم عقب انقضائها اعتماد رمز الاغلاق واحالة الشركة غير الملتزمة الى التحقيق.