الأولى

أعلنت وزارة الصحة امس الانتهاء من تشغيل المرحلة الاولى في مستشفى جابر والبدء في مرحلة التشغيل الثانية التي تشمل توسعا في الخدمات والطاقات السريرية لتصل الى ما نسبته 55% بنهاية العام الحالي.

وأفادت بأن تشغيل المرحلة الثالثة سينطلق بداية العام المقبل ويستمر سنة لاستكمال الطاقة السريرية والخدمية للمستشفى، لافتة الى أنه سيتم اضافة مناطق سكنية أخرى اليه بشكل تدريجي حسبما يتم اصداره من قرارات. من جانبه قال مدير منطقة «مبارك الكبير» الصحية المدير التنفيذي لمستشفى جابر د. سعود الدرعة: إنه تم اجراء أول عمليات قسطرة قلبية بعد تشغيل وحدة القلب الداخلي في المستشفى. وأضاف في تصريح صحافي أن العملية أجريت بواسطة وكيل الوزارة د. مصطفى رضا ورئيس وحدة القلب والفريق الطبي بمستشفى جابر د. فوزية الكندري.