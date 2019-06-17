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يقف «باب المنصور» شاهقا في «مكناس» المغربية المحصنة بأسوار تمتد على طول 40 كيلومترا تتخللها مجموعة من الأبراج والأبواب أمام ساحة «الهديم» شرق المدينة القديمة المحاطة بسفوح جبال أطلس وجبال زرهون التي تترامي حول أحياء القصبة الاسماعيلية نسبة لمؤسسها السلطان مولاي اسماعيل العلوي في اواخر القرن الـ 17 الميلادي.

وترتبط ضواحي «مكناس» التي تعرف بانها مدينة الاسوار وفقا لتخطيط هندسي محكم من جهاتها الأربع بأبواب تاريخية ومستحدثة تعلوها أبراج معززة بالمدافع لتحمي المرافق الموزعة داخلها بشكل دقيق كالمراكز الدينية والثقافية والمخازن ودور الصناعة. ويعد «باب المنصور» الذي جدده السلطان المولى عبدالله بن اسماعيل ابرز هذه الابواب اذ استأثر بزخارف ونقوش منحوتة على خزف وفسيفساء متعددة الألوان مع مقاييس ضخمة أبرزها فتحة علوها ثمانية أمتار حيث تظهر في واجهته قطع خضراء من بلاط فسيفسائي له أشكال فخارية هندسية مدقوقة قطعة بقطعة فوق الجبس وهو فن معماري اسلامي عريق تطور في بلاد المغرب العربي.

