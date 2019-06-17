عربيات ودوليات

الرياض - «كونا»: اكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان ان المملكة لا تريد حربا في المنطقة لكنه اكد في الوقت نفسه «أننا لن نتردد في التعامل مع اي تهديد لشعبنا وسيادتنا ومصالحنا الحيوية».

وأضاف الامير محمد في حوار مع صحيفة «الشرق الاوسط» نشرته امس ان «أولويتنا هي مصالحنا الوطنية وتحقيق تطلعات شعبنا من خلال اهداف (رؤية المملكة 2030) وهو ما يتطلب بيئة مستقرة ومحفزة داخل المملكة وفي المنطقة». واكد ان دور المملكة داعم للاستقرار والسلام وهو النهج الذي سارت عليه المملكة منذ تأسيسها الساعي دوما لنبذ التفرقة والطائفية والتطرف والحفاظ على وحدة واستقرار المنطقة والسلم الدولي. وتابع ان للمملكة دورا مهما في المجتمع الدولي يتمثل في جهودها من اجل تأمين وصول امدادات النفط عبر الممرات الحيوية التي تحيط بها وذلك في سبيل حماية استقرار الاقتصاد العالمي.

وقال ان ذلك «عكس ما يقوم به النظام الايراني ووكلاؤه الذين قاموا بأعمال تخريبية لأربع ناقلات بالقرب من ميناء الفجيرة منها ناقلتان سعوديتان ما يؤكد النهج الذي يتبعه هذا النظام في المنطقة والعالم اجمع». وبين «ان يد المملكة كانت دائما ممدودة للسلام مع ايران وذلك لتجنيب المنطقة وشعوبها ويلات الحروب والدمار حتى ان المملكة ايدت الاتفاق النووي مع ايران وكنا نأمل ان يستغل النظام الايراني هذه المبادرة لتغيير تصرفاته تجاه دول المنطقة لكن للأسف ما حدث هو ان ايران استغلت العائد الاقتصادي من الاتفاق في دعم اعمالها العدائية بالمنطقة». وأوضح انه «لذلك ايدت المملكة اعادة فرض العقوبات الأميركية على ايران وذلك ايمانا منا بضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفا حازما تجاه ايران وفي الوقت نفسه اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من قدرة النظام على نشر الفوضى والدمار في العالم اجمع».

وأشار الى ان «ما شهدناه من احداث اخيرة في المنطقة، بما فيها استهداف المضخات التابعة لشركة ارامكو من قبل ميليشيا الحوثيين المدعومة من ايران يؤكد اهمية مطالبنا للمجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم امام نظام توسعي يدعم الارهاب وينشر القتل والدمار على مر العقود الماضية ليس في المنطقة فحسب بل في العالم اجمع». وأشار الى ان ما يؤكد اهمية ذلك هو ما شهدناه من احداث اخيرة في المنطقة بما فيها استهداف المضخات التابعة لشركة (أرامكو). وكانت ناقلتا نفط نرويجية وسنغافورية تعرضتا لهجوم في خليج عمان الخميس الماضي بعد شهر من اعمال تخريبية تعرضت لها ثلاث ناقلات نفط وسفينة قبالة ساحل الامارات. واكدت السعودية ان الأعمال التخريبية ضد منشآت حيوية بما في ذلك التي تعرضت له محطتا ضخ لخط الأنابيب (شرق - غرب) وتلك التي نفذت ضد سفن تجارية في الخليج العربي لا تستهدف المملكة فحسب وانما تستهدف امان امدادات الطاقة للعالم والاقتصاد العالمي.

