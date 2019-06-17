عربيات ودوليات

لندن - الوكالات: نفى متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية، في تصريحات لشبكة «سي.إن.إن» الإخبارية الأمريكية، صحة تقرير صحافي بأن قوات من مشاة البحرية الملكية أُرسلت إلى الخليج لحماية السفن الحربية البريطانية، في أعقاب الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عُمان الخميس الماضي.

وقال المتحدث: «هذا نشر تدريبي مخطط له مسبقاً ولا يرتبط بأي حال بالوضع المستمر في خليج عمان». وكان تقرير أفاد بأن بريطانيا قررت إرسال قوات خاصة من مشاة البحرية

الملكية للقيام بدوريات في مياه الخليج بعد الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط في المنطقة، لتأمين السفن البريطانية التي تمر في الخليج.

في سياق متصل، قال وزير الدفاع البريطاني توبياس إلوود، أمس، إن التوترات السياسية في منطقة الخليج مع إيران أصبحت تشكل مصدر قلق لبلاده، مشيرا في مقابلة مع قناة سكاي نيوز، إلى أن المملكة المتحدة مصممة على حماية أصولها في المنطقة.

وأوضح أنه يتفهم إحباطات إيران الناتجة عن إلغاء الاتفاق النووي، مؤكدا أن ذلك لا يمنح لإيران الحق في مهاجمة السفن في منطقة الخليج.

وكان وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت حذر امس من ان هناك «خطرا كبيرا من الانجراف الى الحرب في منطقة الخليج بسبب الهجمات الأخيرة على ناقلتي النفط».

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» عن هانت تصريحا يدعو فيه جميع الأطراف الى تخفيف حدة التوتر بهدف تجنب أي نزاع مسلح.

وأكد انه تحدث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأنه متيقن بأن الولايات المتحدة لا ترغب في الحرب مضيفا «اننا نرغب في رؤية إيران تتوقف عن زعزعة المنطقة عبر نشاطاتها في لبنان واليمن.. هذا هو الحل على المدى البعيد».

وجدد هانت اتهامات بلاده لإيران بالوقوف وراء الهجوم على ناقلتي النفط الأسبوع الماضي قائلا ان بريطانيا «قامت بتحليل وتقييم معلوماتها الاستخباراتية وشاهدت الأدلة التي تدين طهران دون غيرها».

وأرسلت بريطانيا نحو 100 جندي من مشاة البحرية إلى مياه الخليج بهدف حماية سفنها، بعد الحادث ونقلت صحيفة «صنداي تايمز» عن مصادر عسكرية بريطانية أن وحدات من القوات الخاصة البريطانية للرد السريع ستبدأ دوريات في مياه الخليج. وأوضحت الصحيفة أن القرار تم اتخاذه في وقت سابق وينص على إرسال قوات بريطانية إلى مياه الخليج في حال اقتراب نشوب صراع عسكري بين الدول الغربية وإيران. الى ذلك نفى السفير البريطاني لدى طهران أن تكون وزارة الخارجية الإيرانية استدعته بعدما أفادت لندن أن طهران مسؤولة بشكل «شبه مؤكد» عن الهجومين على ناقلتي نفط في بحر عمان. وقال السفير روب ماكير في تغريدة «أمر مثير للاهتمام وخبر (جديد) بالنسبة إلي»، وذلك غداة صدور بيان لوزارة الخارجية الإيرانية يشير إلى أنها استدعته على خلفية اتهامات حكومته للجمهورية الإسلامية. وأضاف «طلبت اجتماعاً عاجلاً مع وزارة الخارجية وتم ذلك. لم تتم أي «استدعاءات». بالطبع، لو أنه تم استدعائي رسمياً فسأستجيب كما يفعل جميع السفراء». وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن رئيس الشؤون الأوروبية لديها محمود بريماني التقى ماكير السبت و»احتج بشدة على مواقف الحكومة البريطانية غير المقبولة والمعادية لإيران».

واعتبرت طهران أن اتهامات هانت «كاذبة» ونددت بلندن لـ«اصطفافها الأعمى والمتسرع» مع المواقف الأميركية، بحسب بيان وزارة الخارجية.

