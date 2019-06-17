عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: اقترح السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام على الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يتخذ مقاربة صارمة في الرد على صخب إيران في الخليج العربي.

وقدم غراهام السيناتور عن ولاية كارولينا الجنوبية في برنامج إذاعي مع المذيع المعروف «هيو هيويت»، مجموعة من الإجراءات التي قال إنها سوف ترسل رسالة إلى إيران بعدم التدخل في خطوط الشحن بالخليج. ومن مقترحاته، إغراق سفن من البحرية الإيرانية ومهاجمة أحد مصافي التكرير الإيرانية.

وبحسب موقع «بريتبارت» الإخباري الأميركي فقد جاء رد غراهام في البرنامج الإذاعي إجابة على سؤال حول ما الذي يجب أن يفعله الرئيس ترامب حيال الهجمات على شركات النقل البحري! بعد أن قال إن «إيران هي من فعلت ذلك». وأوضح غراهام أن «إيران لن تفعل ذلك مجدداً، لأنه يضرها بشدة، ولكن إذا لم تتلقَ إشارة جلية لا لبس فيها فسوف تكرر الأمر».

وأضاف أن الإيرانيين يختبرون الرئيس ترامب بعد أن خرج من الاتفاق النووي وفرض عقوبات قاسية على إيران وتسبب في تهديد اقتصادها فهو يكسر ظهر الحكومة الإيرانية.

واستشهد بمقترح للجنرال الأميركي جاك كين الذي كان نائباً لرئيس الأركان، حيث وصفه غراهام بـ «أحد العقول العظيمة». واقترح كين عدة خيارات، أحدها، البدء في إرسال مرافقين من العسكر البحريين مع الشحن التجاري في مضيق هرمز. وأكد غراهام «هذا شيء يجب القيام به، ولكن لا أعرف مدى استدامة ذلك». أما الأمر الآخر في مقترح كين فهو «مجرد إغراق بحريتهم». وتابع غراهام «لكن الآن المطلوب هو أن تضعهم في حيز الإشعار، أن تبدأ بمرافقة السفن، وإذا كان هناك هجوم آخر على الملاحة التجارية في مضيق هرمز، فما عليك سوى إغراق كل هذه القوارب السريعة، ثم إغراق أسطولهم البحري» على الطاولة».

