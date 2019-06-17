عربيات ودوليات

موسكو - الوكالات: أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أمس، أن الإدعاءات ضد إيران بشأن الوضع في خليج عمان «من الصعب تؤخذ بعين الاعتبار». وقال بيسكوف برنامج «موسكو، كرملين، بوتين» على قناة «روسيا 1»: «لم ننس أنابيب المساحيق البيضاء [التي أظهرها وزير الخارجية الأميركي كولن باول في عام 2003 في مجلس الأمن الدولي كدليل على أن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل ، وهو ما لم يتم تأكيده لاحقا]. نتذكر ذلك. وبالتالي تعلمنا أن نكون مقيدين في تقييماتنا وما زلنا نحث على إجراء تقييم واقعي للوضع والانتظار حتى تظهر بعض البيانات المقنعة. والإشارة إلى أن هذه بيانات سريه أمر سخيف». وأضاف المتحدث الروسي: «مثل هذه الحوادث قادرة حقا على هز أسس الاقتصاد العالمي، وبالتالي، لا يمكن أن تؤخذ الاتهامات التي لا أساس لها في الحسبان».

