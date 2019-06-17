عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، امس أنها تعتزم الإعلان اليوم عن خطط زيادة مخزون اليورانيوم المخصب، وزيادة إنتاج الماء الثقيل في مفاعل أراك النووي. وحسب وكالة الطلبة الإيرانية «إيسنا» فإن إيران ستعلن اليوم عن «معلومات مهمة حول زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب» متابعة «سوف تعلن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الخطوات الأخرى التي ستتخذها إيران فيما يخص تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي». وأضافت «سيتم الإعلان كذلك عن خطط زيادة إنتاج الماء الثقيل في مفاعل أراك».

يأتي ذلك فيما حذرت ايران من ان «الانسحاب من الاتفاق النووي» المبرم عام 2015 مدرج على جدول اعمالها منوهة في الوقت نفسه بخفض التزاماتها النووية «تدريجيا» اذا لم يتم تلبية مطالبها. وقال مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية عباس عراقجي في تصريح لوكالة انباء «المراسلين الشباب» التابعة للتلفزيون الحكومي انه «يجب ان تستفيد ايران من مزايا رفع العقوبات عنها خاصة في المجال النووي وفي غير هذه الحالة سنقوم بخفض التزاماتنا تجاه الاتفاق خطوة خطوة».واضاف عراقجي «في الحقيقة ان انسحابنا من الاتفاق النووي مدرج على جدول الاعمال لكن هذا الاجراء يتم بشكل مدروس ومخطط له ومتى ما نفذت الاطراف الأخرى تعهداتها أو لبت جزء من مطالبنا فإن عملية الانسحاب ستتوقف وقد نعود الى وضعنا السابق».

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد أن طهران ستتخذ خطوات إضافية بخفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، حال لم تتلق ردا مناسبا من الأطراف الموقعة يحفظ مصالحها الاقتصادية. وقال روحاني، خلال كلمته أمام القمة الخامسة لـ«مجموعة التفاعل وبناء الثقة في آسيا» في دوشنبه السبت ان ايران لن تبقى الطرف الوحيد الذي يلتزم بالاتفاق. الى ذلك ألمح رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني أمس إلى أن الولايات المتحدة تقف خلف الهجمات «المشبوهة» التي استهدفت الخميس ناقلتي نفط في خليج عُمان في منطقة الخليج، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية. وصرّح لاريجاني في خطاب أمام المجلس وفق ما نقلت الوكالة الرسمية والوكالة الطلابية «إيسنا» شبه الرسمية أن «الهجوم المريب على ناقلات النفط في بحر عمان يُضاف إلى الحظر الأميركي ضد الشعب الإيراني» لأن الأميركيين «عجزوا عن الحصول على نتيجة من الحظر».وبحسب الوكالتين أشار لاريجاني إلى أن «بالنظر إلى السجل التاريخي لأميركا، فإن الأميركيين استهدفوا سفنهم بالقرب من اليابان لتقديم مبررات للأعمال العدائية (ضد طوكيو) في أعقاب الحرب العالمية» الثانية. والولايات المتحدة التي لم تكن منخرطة في القتال في بداية الحرب العالمية الثانية، دخلت في النزاع في الثامن من ديسمبر 1941 بعد الهجوم المباغت الذي شنّه الطيران الياباني على قاعدة «بيرل هاربور» الأميركية في هاواي في المحيط الهادئ.

