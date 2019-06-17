عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب صحيفة «نيويورك تايمز» بارتكاب «عمل قد يرتقي إلى الخيانة» بنشرها معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة تضاعف عمليات الاختراق الإلكترونية لشبكة الكهرباء الروسية. وكتب ترامب في تغريدة «هل تصدقون أن نيويورك تايمز الفاشلة نشرت مقالا يفيد بأن الولايات المتحدة تكثف بشكل كبير الهجمات الإلكترونية على روسيا». وتابع «هذا عمل قد يرتقي إلى الخيانة من قبل صحيفة كانت عظيمة في ما مضى تسعى يائسة لقصة، أي قصة، حتى لو كانت تضر ببلادنا». وأكد «هذا خطأ» مرددا اتهاماته للصحافيين بأنهم «أعداء للشعب».

وأفادت الصحيفة السبت أن الحكومة الأميركية كثفت عمليات الاختراق المعلوماتية لشبكة الكهرباء وأهداف أخرى في روسيا لتوجيه تحذير لموسكو التي يشتبه بأنها تشن حملة قرصنة معلوماتية في الولايات المتحدة والمتهمة بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، واستعدادا لشن هجوم إلكتروني محتمل في حال نشوب نزاع كبير بين البلدين.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين أنه لم يتم إطلاع ترامب على تفاصيل هذه العمليات، إذ تتردد وزارة الدفاع وأجهزة الاستخبارات في إطلاع الرئيس على العمليات الجارية ضد روسيا «خوفا من رد فعله، ومن احتمال أن يبطل الأمر أو يبحثه ربما مع مسؤولين أجانب».

كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين في مجلس الأمن القومي أنهم لم يبدوا مخاوف أمنية حيال كشف هذه المعلومات ما يشير ربما إلى أن القصد من بعض عمليات الاختراق أن يعلم بها الروس. وغالبا ما تتعرض «نيويورك تايمز» التي تنشر بانتظام مقالات استقصائية غير مراعية لترامب، لانتقادات غاضبة من الرئيس. وكان الرئيس الأميركي اتهم نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأميركي بالإدلاء «بتصريح فاشي» عندما قالت إن إدارته ضالعة في «تستر جنائي».

بدورها تتهم رئيسة مجلس النواب، ترامب، بأنه ينتقدها بإسقاط حالته الشخصية. وقالت «ما يفعله هو مجرد إسقاط، فمثلاً عندما يقول إن نانسي فوضوية، فهذا يعني أنه في حالة من الفوضى».

وأضافت «عندما يقول نانسي العصبية، فهذا يعني أنه عصبي.. إنه يتحدث دائماً عن نفسه بغض النظر عن جملة الموضوع».

الى ذلك شن الرئيس الأميركي هجوما جديدا على رئيس بلدية لندن صادق خان، معتبراً أنّه يتعيّن على أول رئيس بلدية مسلم للعاصمة البريطانية أن يغادر هذا المنصب «في أسرع وقت ممكن». وقال ترامب في تغريدة على تويتر «لندن بحاجة لرئيس بلدية جديد في أسرع وقت ممكن». وأضاف «خان كارثة - وهذا لن يزداد إلا سوءاً». ونشر ترامب تغريدته في معرض إعادة نشره على تويتر تغريدة للكاتبة الصحافية المثيرة للجدل كيتي هوبكنز انتقدت فيها بشدّة مستوى الجريمة في العاصمة البريطانية في عهد خان، معتبرة أنّ لندن أصبحت منذ تسلم رئاسة بلديتها «لندنستان». وكانت هوبكنز صدمت الرأي العام في عام 2015 حين وصفت المهاجرين بـ«الصراصير» في مقال نشرته في صحيفة «ذي صن» البريطانية الشعبية. وتكاد هجمات الرئيس الأميركي على رئيس بلدية لندن لا تحصى وكان آخرها في مطلع يونيو الجاري حين وصف خان بـ«الفاشل تماماً» وذلك قبيل دقائق من هبوط طائرته في المملكة المتحدة في زيارة دولة استغرقت ثلاثة أيام. وأتى هجوم الملياردير الجمهوري يومها على رئيس بلدية العاصمة البريطانية غداة قول الأخير إنّ المملكة المتحدة أخطأت «بمدّ السجادة الحمراء» لترامب.

