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القامشلي (سورية)- أ. ف. ب: تسبّبت حرائق نشبت في عدد من حقول القمح في شمال شرق سورية ورجّح مسؤولون اكراد ان تكون «مفتعلة» بمقتل عشرة اشخاص على الأقل في اليومين الأخيرين، وفق ما احصى المرصد السوري لحقوق الانسان المعارض امس.

وقتل الضحايا العشر ونصفهم مدنيون بينما كانوا يحاولون وفق المرصد اخماد عدد من الحرائق امتدت من شرق مدينة القامشلي حتى ريف مدينة الحسكة، اندلعت منذ يوم السبت ولا تزال مستمرة. وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر الكردي كمال درباس امس ان الحرائق تسببت باصابة خمسة اشخاص آخرين بحروق بدرجات متفاوتة. وأوضح ان «الناس حاولوا اطفاء الحريق في الحقول وتمت محاصرتهم من قبل النيران، متسببة بحالات اختناق ووفاة».

واندلعت حرائق في مناطق سورية عدة خلال الأسابيع الأخيرة خصوصاً في مناطق سيطرة قوات سورية الديموقراطية «قسد» في شمال شرق البلاد. وتبنّى تنظيم «داعش» تنفيذ عدد منها. ودعا مسؤولون اكراد قوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن الى مساعدتهم للسيطرة على تلك الحرائق التي اقتربت من آبار ومحطات النفط. وقدّر الرئيس المشترك لهيئة الزراعة والاقتصاد في الادارة الذاتية الكرديّة سلمان بارودو حجم «المساحة المحترقة حتى الآن بـ350 الف هكتار» في محافظة الحسكة. ورجّح ان تكون هذه الحرائق «مفتعلة» من جهات لم يسمّها هدفها «خلق فتنة بين الناس ومحاربة الادارة الذاتية» في شمال شرق سورية.

واتهمت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» السبت قوات سورية الديموقراطية بالوقوف خلف اضرام النيران في حقول الحسكة معتبرة انها «تعمد الى افتعال الحرائق للضغط على المزارعين لمنعهم من تسليم محاصيلهم الى مراكز الحبوب» التابعة للحكومة.

