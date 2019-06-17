عربيات ودوليات

القاهرة - الوكالات: طالب اعضاء في مجلس النواب المصري باجراء تعديل على قانون حماية البيانات الشخصية، المقدم من الحكومة، وينتظر موافقة البرلمان عليه قريباً، ليشمل اضافة نص يجبر موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر» على نقل بيانات المستخدمين المصريين وتخزينها داخل البلاد.

واستند النائب صاحب الاقتراح بالزام بعض الدول الغربية وعلى رأسها روسيا لمواقع التواصل بهذا الاجراء، على ان يتم فرض عقوبات على شركات مواقع التواصل الاجتماعي في حال امتناعها عن ذلك، وفق مقدم الاقتراح.

وطالب النائب احمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بضرورة الاحتفاظ بنسخة من بيانات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لأنه امر هام، ولابد من تطبيقه بشكل رسمي من خلال ان تكون هناك تشريعات منظمة لذلك تصدر من البرلمان. وأوضح انه سيتقدم بمقترح في تعديل قانون حماية البيانات الموجود حالياً في البرلمان، بأن يضاف له النص الآتي: أن يكون هناك حق للدولة بنسخة من بيانات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف رفعت، ان القانون ينص على الزام الشركات بالحفاظ على السرية الكاملة لبيانات المستخدمين وعدم تسريبها، لافتاً ان من حق اي دولة الحصول على «داتا» كاملة لكل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وهي خطوة مهمة لمواجهة اي مخالفات تتم بحق المستخدمين، بالاضافة الى ان هذه الداتا تمنع اي تسريب يتم لبيانات المستخدمين بطرق عديدة، خاصة في ظل ما تشهده البلاد من تطور كبير في عالم التكنولوجيا. ويسهم مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، المقدم من الحكومة، الى مجلس النواب، في وضع مصر على خريطة حماية البيانات، خاصة وأنه يتضمن نصوصاً من تشريعات موجودة في بعض الدول الأوروبية، وتمت مواءمته بما يتناسب مع الأوضاع في مصر.

عقوبات رادعة

وتضمن مشروع القانون، عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 اشهر وغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه او باحدى هاتين العقوبتين، لكل حائز او متحكم او معالج امتنع دون مقتضى من القانون عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها بمواد القانون، كما نص على ذات العقوبة لكل من جمع بيانات شخصية دون توافر الشروط المنصوص عليها في مواد القانون. ونص مشروع القانون ايضاً، على عقوبة بالحبس وغرامة لا تقل عن 300 الف جنيه ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه، او باحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف احكام حركة البيانات الشخصية والحدود المنصوص عليها في القانون. من جانبه، اكد هشام سعد، استاذ القانون الدولي، ان مشروع قانون حماية البيانات الشخصية ومراقبة مستخدمي فيسبوك، يتواكب مع التشريعات الدولية، وليس به ما يخالف المتعارف عليه في العالم، ومنها اللائحة الأوروبية لحماية البيانات الشخصية، مضيفاً ان هناك دولة مثل روسيا تطبق هذا القانون منذ سنوات، واستطاعت اجبار فيسبوك على نقل بيانات المستخدمين وتخزينها داخل البلاد.

