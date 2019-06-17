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القدس- أ. ف. ب: حكمت محكمة إسرائيلية أمس على زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بدفع غرامة وتعويض للحكومة الإسرائيلية بعد إدانتها بالاحتيال واستخدام أموال الدولة لدفع أثمان وجبات طعام. ويأتي هذا الحكم في إطار صفقة اعتراف بالتهم الموجهة إليها وأدينت سارة نتانياهو باستغلال خطأ ارتكبه شخص آخر في إطار قضية اتهمت فيها سارة نتانياهو في يونيو 2018 بالاحتيال وخيانة الأمانة لاستخدامها أموال الدولة ودفع مبالغ لقاء وجبات طعام والتصريح كذبا بعدم توافر طهاة في مقر الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء.

وحكم القاضي أفيتال حِن على سارة نتانياهو بغرامة بقيمة عشرة آلاف شيكل (2800 دولار) وتعويض قيمته 45 ألف شيكل. وستسدد سارة هذه المبالغ على تسع دفعات بناء على طلبها.