دوليه

خيب المنتخب الأرجنتيني بقيادة نجمه ليونيل ميسي الآمال مجددا بخسارة مفاجئة أمام نظيره الكولومبي 0-2 في سلفادور في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في مسابقة كوبا أميركا في البرازيل.وسجل روجيه ماتينيز (71) ودوفان زاباتا (86) الهدفين. وهو الفوز الأول لكولومبيا على الأرجنتين في المسابقة القارية منذ 20 عاما. وتعتبر الخسارة ضربة قوية للأرجنتين التي لم يسبق لها خسارة المباراة الأولى في المسابقة منذ 40 عاما.

وبدأت المباراة بإيقاع لعب سريع وحاول كل من الفريقين فرض أسلوبه لكن المواجهة بدت متكافئة في الدقائق الأولى. كان المنتخب الأرجنتيني المبادر بالضغط الهجومي وأظهر النجم ميسي وكذلك سيرخيو أغويرو إصرارا على التقدم المبكر، مستفيدين من تمريرات أنخل دي ماريا، لكن الدقائق الأولى اتسمت بالحذر الدفاعي الشديد خاصة من جانب المنتخب الكولومبي.

وأجرى كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الكولومبي التبديل الأول في المباراة في الدقيقة 15 حيث أشرك روجير مارتينيز بدلا من لويس مورييل الذي بدا متأثرا بإصابة. وسرعان ما فرض روجير مارتينيز حضوره في المباراة حيث سدد كرة خطيرة من حدود منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم مباشرة.وحاول المنتخب الأرجنتيني فرض هيمنته على مجريات اللعب من جديد لكنه أخفق في تشكيل الخطورة الهجومية الكافية لهز الشباك. وأفلت المنتخب الأرجنتيني من اهتزاز شباكه في الدقيقة 29 حيث كاد المنتخب الكولومبي أن يستغل إخفاق الحارس أرماني في تشتيت الكرة بالشكل المطلوب، لكن الدفاع الأرجنتيني أحبط المحاولة بصعوبة.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى المدير الفني ليونيل سكالوني التبديل الأول في صفوف المنتخب الأرجنتيني حيث أشرك رودريغو دي بول بدلا من أنخل دي ماريا. وبعد دقيقة واحدة من بداية الشوط ، سدد لاعب الوسط الأرجنتيني لياندرو باريديس كرة قوية خطيرة من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم إلى خارج الشباك. وقدم ميسي واحدة من لقطاته الساحرة في الدقيقة 55 حيث تلقى تمريرة من أغويرو، وتوغل ببراعة شديدة داخل منطقة الجزاء لكن ويلمار باريوس تعاون مع الحارس الكولومبي في منع ميسي من التسديد. وأجرى كيروش التبديل الثاني لكولومبيا في الدقيقة 64 حيث أشرك جيفرسون ليرما بدلا من كوادرادو. وجاءت أخطر فرص المنتخب الأرجنتيني في الدقيقة 66 ، حيث هيأ أغويرو كرة عالية داخل منطقة الجزاء إلى نيكولاس أوتاميندي الذي سددها برأسه وتصدى لها الحارس لترتد إلى ميسي الذي تابعها بتسديدة لكن الكرة مرت بجوار القائم مباشرة. وأجرى مدرب الأرجنتين تبديله الثاني في الدقيقة 67، حيث أشرك جويدو بيزارو بدلا من جويدو رودريغيز. وفي الدقيقة 71، افتتح المنتخب الكولومبي التسجيل حيث تلقى البديل مارتينيز تمريرة من خاميس وراوغ ببراعة على حدود منطقة الجزاء ثم سدد بقوة ليسكن الكرة في الزاوية البعيدة من الشباك معلنا تقدم كولومبيا. حاول المنتخب الأرجنتيني الحفاظ على هدوئه وكثف محاولاته الهجومية بحثا عن التعادل، لكن الحارس الكولومبي أوسبينا تمكن من الحفاظ على نظافة شباكه. وفي الدقيقة 76 تصدى ببراعة لكرة خطيرة سددها ميسي من ركلة حرة. وفي الدقيقة 79، شارك ماتياس سواريز في صفوف المنتخب الأرجنتيني بدلا من أغويرو، كما دفع مدرب كولومبيا باللاعب دوفان زاباتا بدلا من فالكاو بعدها بثوان. وضاعف المنتخب الكولومبي معاناة نظيره الأرجنتيني حينما أضاف الهدف الثاني عن طريق البديل زاباتا مهاجم أتلانتا الإيطالي، حيث مرر مارتينيز كرة طولية إلى ويليام تيسيلو الذي أرسل عرضية نحو زاباتا ليسكن الكرة في الشباك معلنا تقدم كولومبيا 2-0.

